كرة سلة – رئيس الاتحاد لـ في الجول: اتفقنا مع أنس أسامة على التجديد

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 15:15

كتب : هاني العوضي

أنس أسامة لاعب سلة الاتحاد السكندري

توصل نادي الاتحاد السكندري لاتفاق مع أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة على تجديد تعاقده.

وقال محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد لـFilGoal.com: "اجتمعت مع أنس أسامة واللاعب أكد أنه لن يلعب في مصر إلا للاتحاد".

وأضاف "تم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد مع أنس، وسيتم توقيع العقود مع أول توقف للدوري المصري".

وينتهي تعاقد أنس أسامة مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري.

وكان أنس أسامة انضم للاتحاد السكندري قادما من الزمالك في عام 2022.

وخسر الاتحاد السكندري لقب السوبر المصري أمام الأهلي قبل أيام في المباراة التي أقيمت في صالة وزارة الشباب والرياضة في الغردقة.

كرة سلة الاتحاد السكندري أنس أسامة
