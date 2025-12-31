مدرب ليدز: غياب صلاح وإيزاك لن يجعل مواجهة ليفربول سهلة

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 15:01

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد صلاح

يرى دانييل فاركي مدرب ليدز يونايتد أن ليفربول لن يتأثر بغياب الثنائي محمد صلاح وألكسندر إيزاك خلال مواجهة الفريقين.

ويلعب ليفربول ضد ليدز يونايتد مساء الخميس ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

وقال دانييل فاركي مدرب ليدز يونايتد في تصريحات للصحفيين: "مواجهة ليفربول في هذا التوقيت قد تجعل أي فريق يخشى الأسوأ، خاصة بعد عودتهم للمنافسة على اللقب ولعبهم 7 مباريات دون هزيمة".

وأضاف "ليفربول عاد مجددا للمراكز المتقدمة في جدول الدوري، ولا يمكن التقليل من جودة الفريق أو إمكاناته الفردية".

وتابع "غياب محمد صلاح وألكسندر إيزاك لا يجعل المواجهة أسهل، فعندما تنظر إلى العناصر الهجومية المتاحة ستدرك حجم الخطورة".

وشدد "هوجو إيكيتيكي يقدم بداية قوية للغاية مع ليفربول، وأنا أعرفه جيدا من الدوري الألماني وهو في حالة فنية رائعة".

وواصل "فلوريان فيرتز لاعب يمتلك إمكانات مذهلة، وتكلفته وحده تجاوزت ما أنفقناه على جميع صفقاتنا خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وأتم "ليفربول يملك العديد من الحلول الهجومية، وأحيانا يكون غياب بعض الخيارات مفيدا لمنح اللاعبين المتاحين مزيدا من الثقة".

ويحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوي الإنجليزي برصيد 32 نقطة.

فيما يتواجد ليدز في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة.

