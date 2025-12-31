أمم إفريقيا - باكامبو: حقائبي لم تصل إلى الدار البيضاء حتى الآن.. وأشارك في البطولة دون متعلقاتي

كشف سيدريك باكامبو لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية عن فقدان أمتعته بمطار الدار البيضاء.

سيدريك باكامبو النادي : ريال بيتيس الكونغو الديمقراطية

ويشارك منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2025 والمقامة حاليا بالمغرب.

وكتب باكامبو عبر حسابه على موقع إكس: "حقائبي التي كان من المفترض أن تصل إلى الدار البيضاء يوم 19 ديسمبر لا تزال غير معثور عليها حتى الآن، السلطات أكدت لي أنهم حددوا مكان الأنعة 3 مرات لكن للأسف لم يصلني شيء، أجد نفسي مضطرا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا دون أي متعلقات شخصية".

🚨🤦🏾‍♂️ Mes valises censé être arrivé le 19 Décembre à l’aéroport de Casablanca restent à ce jour toujours introuvables. Les autorités m’ont confirmé 3 fois avoir localisé mes bagages hélas toujours rien. Je me retrouve à devoir disputer la #AFCON25 démuni de tout effet personnel. pic.twitter.com/6v66vnxi9s — Cédric Bakambu (@Bakambu17) December 31, 2025

وتأهلت الكونغو الديمقراطية لدور الـ 16 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة التي تضم السنغال وبنين وبوتسوانا.

ويلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 مع الجزائر.

وشارك باكامبو في مباراتين حتى الآن بأمم إفريقيا وسجل هدفا.