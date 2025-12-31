أمم إفريقيا - باكامبو: حقائبي لم تصل إلى الدار البيضاء حتى الآن.. وأشارك في البطولة دون متعلقاتي

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 14:20

كتب : FilGoal

سيدريك باكامبو - الكونغو الديمقراطية

كشف سيدريك باكامبو لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية عن فقدان أمتعته بمطار الدار البيضاء.

ويشارك منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2025 والمقامة حاليا بالمغرب.

وكتب باكامبو عبر حسابه على موقع إكس: "حقائبي التي كان من المفترض أن تصل إلى الدار البيضاء يوم 19 ديسمبر لا تزال غير معثور عليها حتى الآن، السلطات أكدت لي أنهم حددوا مكان الأنعة 3 مرات لكن للأسف لم يصلني شيء، أجد نفسي مضطرا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا دون أي متعلقات شخصية".

وتأهلت الكونغو الديمقراطية لدور الـ 16 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة التي تضم السنغال وبنين وبوتسوانا.

ويلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 مع الجزائر.

وشارك باكامبو في مباراتين حتى الآن بأمم إفريقيا وسجل هدفا.

سيدريك باكامبو الكونغو الديمقراطية
