أمم إفريقيا - الجزيري: حققنا هدفنا.. وكل المباريات صعبة وليس مالي فقط

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 13:12

سيف الدين الجزيري يحتفل بهدف تونس الأول في عمان

شدد سيف الدين الجزيري مهاجم تونس على أن منتخب بلاده حققه هدفه الرئيسي بالتأهل لدور الـ16 من كأس إفريقيا.

وحسم منتخب تونس تأهله إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد التعادل مع تنزانيا بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال الجزيري عبر أون سبورت: "هدفنا كان التأهل لدور الـ16 ونجحنا في تحقيقه. تركيزنا الآن على المباراة المقبلة والتأهل لربع النهائي".

وأضاف مهاجم الزمالك "نعم مباراة مالي صعبة ولكن جميع المباريات صعبة وليس هذه المباراة فقط".

وقاد التعادل منتخبي تونس وتنزانيا إلى دور الـ16، وأطاح في التوقيت ذاته بمنتخب أنجولا من البطولة.

وأنهى منتخب تونس المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف منتخب نيجيريا المتصدر بـ9 نقاط من 3 انتصارات.

كذلك تأهل منتخب تنزانيا للدور الثاني من المركز الثالث بعدما حصد نقطته الثانية.

وتأهل ضمن المنتخبات الأفضل في المركز الثالث، متفوقا على منتخب أنجولا الذي كان في مجموعة مصر، بفارق الأهداف فقط.

ويمتلك أيضا منتخب أنجولا نقطتين، لكن فارق الأهداف لصالح تنزانيا الذي تأهل لدور الـ16.

وبذلك يلعب منتخب تونس ضد مالي في دور الـ16، ويصطدم منتخب تنزانيا بالمغرب مستضيف البطولة.

