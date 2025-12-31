إيمري: عدم مصافحة أرتيتا؟ الطقس بارد هنا انتظرته ولم يأتي

برر أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا عدم مصافحة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عقب مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي بسبب انتظاره لفترة ثم مغادرته للملعب بسبب الطقس البارد.

أمن أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لصالحه بعدما فاز على أستون فيلا برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من المسابقة وأقيمت في ملعب الإمارات.

وقال أوناي إيمري عقب المباراة لسكاي سبورتس: "كنت أنتظر أرتيتا عقب المباراة، لكنه كان مع جهازه الفني. أنا دائمًا أصافح مدرب الفريق المنافس أولًا. إذا لم يلتزم بنفس القاعدة فلا يمكنني الانتظار. الجو بارد".

وأضاف "في الشوط الأول نافسنا بشكل رائع، أفضل من مباراة تشيلسي، وتحدثنا عن كيفية الحفاظ على الثبات لمدة 90 دقيقة، ومحاولة اللعب بنفس القوة طوال المباراة".

وأوضح "في الشوط الأول فعلنا ذلك لكننا لم نسجل، كنا نشعر بحالة جيدة وبالثقة والراحة".

وأشار "إصابة أونانا لم تساعدنا، وبعد هدفهم الأول فقدنا شيئًا من التوازن، وبعد الهدف الثاني أصبح الأمر أكثر صعوبة".

وأتم تصريحاته "بالطبع لم نستسلم وسجلوا هدفين آخرين. وحتى عند التأخر 4-0 كنا نصنع فرصًا وسجلنا هدفًا، وحتى مع الخسارة الخبرة التي يكتسبها هذا الفريق رائعة".

ووصل أرسنال إلى النقطة 45 في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد سندرلاند.

وأوقف أرسنال رصيد أستون فيلا صاحب المركز الثالث عند النقطة 39، ليتوقف زحف الفيلانز في الدوري وتتوقف سلسلة انتصاراته عند 8 انتصارات.

لينهي أرسنال عام 2025 بهدية كبيرة لجماهيره وفوز عريض، توج به بطلا للشتاء في إنجلترا.

