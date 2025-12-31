إيمري: عدم مصافحة أرتيتا؟ الطقس بارد هنا انتظرته ولم يأتي

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 11:35

كتب : FilGoal

أرتيتا - أوناي إيمري

برر أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا عدم مصافحة ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عقب مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي بسبب انتظاره لفترة ثم مغادرته للملعب بسبب الطقس البارد.

أمن أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لصالحه بعدما فاز على أستون فيلا برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من المسابقة وأقيمت في ملعب الإمارات.

وقال أوناي إيمري عقب المباراة لسكاي سبورتس: "كنت أنتظر أرتيتا عقب المباراة، لكنه كان مع جهازه الفني. أنا دائمًا أصافح مدرب الفريق المنافس أولًا. إذا لم يلتزم بنفس القاعدة فلا يمكنني الانتظار. الجو بارد".

أخبار متعلقة:
جيسوس: أستون فيلا كلما يأتي إلى هنا يحاول التغلب علينا أرتيتا: كنا حاسمين أمام أستون فيلا الذي فاز في 11 مباراة متتالية أموريم: لا أبحث عن الأعذار بعد التعادل مع ولفرهامبتون

وأضاف "في الشوط الأول نافسنا بشكل رائع، أفضل من مباراة تشيلسي، وتحدثنا عن كيفية الحفاظ على الثبات لمدة 90 دقيقة، ومحاولة اللعب بنفس القوة طوال المباراة".

وأوضح "في الشوط الأول فعلنا ذلك لكننا لم نسجل، كنا نشعر بحالة جيدة وبالثقة والراحة".

وأشار "إصابة أونانا لم تساعدنا، وبعد هدفهم الأول فقدنا شيئًا من التوازن، وبعد الهدف الثاني أصبح الأمر أكثر صعوبة".

وأتم تصريحاته "بالطبع لم نستسلم وسجلوا هدفين آخرين. وحتى عند التأخر 4-0 كنا نصنع فرصًا وسجلنا هدفًا، وحتى مع الخسارة الخبرة التي يكتسبها هذا الفريق رائعة".

ووصل أرسنال إلى النقطة 45 في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد سندرلاند.

وأوقف أرسنال رصيد أستون فيلا صاحب المركز الثالث عند النقطة 39، ليتوقف زحف الفيلانز في الدوري وتتوقف سلسلة انتصاراته عند 8 انتصارات.

لينهي أرسنال عام 2025 بهدية كبيرة لجماهيره وفوز عريض، توج به بطلا للشتاء في إنجلترا.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

الدوري الإنجليزي أرتيتا أوناي إيمري أستون فيلا أرسنال
نرشح لكم
مدرب ليدز: غياب صلاح وإيزاك لن يجعل مواجهة ليفربول سهلة جيسوس: أستون فيلا كلما يأتي إلى هنا يحاول التغلب علينا أرتيتا: كنا حاسمين أمام أستون فيلا الذي فاز في 11 مباراة متتالية أموريم: لا أبحث عن الأعذار بعد التعادل مع ولفرهامبتون ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد هدية نهاية العام وبطل الشتاء.. أرسنال يمطر شباك أستون فيلا برباعية يؤمن بها الصدارة الثالث على التوالي بلا فوز.. تشيلسي يواصل التعثر بتعادل مثير مع بورنموث انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (4)-(1) أستون فيلا.. أرتيتا يؤمن الصدارة
أخر الأخبار
تقرير: بن يدر يقترب من الانضمام للوداد 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - ديسابر: مباراة الجزائر؟ قادرون على مواجهة كبار القارة 33 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة سلة – رئيس الاتحاد لـ في الجول: اتفقنا مع أنس أسامة على التجديد 48 دقيقة | كرة سلة
سيغيب عن السوبر؟ ريال مدريد يعلن إصابة مبابي 54 دقيقة | الدوري الإسباني
محمد سلامة لـ في الجول: عبد الظاهر السقا مشرفا على الكرة في الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
مدرب ليدز: غياب صلاح وإيزاك لن يجعل مواجهة ليفربول سهلة ساعة | الدوري الإنجليزي
كلود لو روا يهاجم قرار كاف بتنظيم أمم إفريقيا كل 4 سنوات: "هذا هراء" ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - باكامبو: حقائبي لم تصل إلى الدار البيضاء حتى الآن.. وأشارك في البطولة دون متعلقاتي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520299/إيمري-عدم-مصافحة-أرتيتا-الطقس-بارد-هنا-انتظرته-ولم-يأتي