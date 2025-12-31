أرتيتا: كنا حاسمين أمام أستون فيلا الذي فاز في 11 مباراة متتالية

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 11:22

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن سعادته بفوز فريقه على أستون فيلا، مشددا على صعوبة المباراة وقوة الخصم.

وقال أرتيتا عقب المباراة لـ بي بي سي: "نلعب كل ثلاثة أيام، وواجهنا خصمًا فاز في 11 مباراة متتالية".

وأضاف "إنهم فريق رائع، ومن الصعب جدًا اللعب أمامه، وكنا نعرف أننا سنمر بفترات مختلفة خلال المباراة".

وأوضح "تحدثنا من الناحية الذهنية عن مدى صعوبة المباراة، وعانينا في أول 10 دقائق. بعدها عدلنا الأمور وحصلنا على قدر أكبر من السيطرة. لم ننجح في التسجيل، ثم في الشوط الثاني انسجمنا بشكل أفضل".

وأشار "تنافسنا على كل شيء بصورة أفضل بكثير. التوقيت كان أفضل، والأدوار الفردية تم تنفيذها بشكل استثنائي، وكنا في غاية الكفاءة في كل ما قمنا به".

وأتم تصريحاته "وعلى عكس المباريات الأخيرة التي صنعنا فيها فرصًا كبيرة كثيرة، كنا حاسمين ودقيقين وصنعنا الفارق".

وأمن أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لصالحه بعدما فاز على أستون فيلا برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من المسابقة وأقيمت في ملعب الإمارات.

ووصل أرسنال إلى النقطة 45 في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد سندرلاند.

وأوقف أرسنال رصيد أستون فيلا صاحب المركز الثالث عند النقطة 39، ليتوقف زحف الفيلانز في الدوري وتتوقف سلسلة انتصاراته عند 8 انتصارات.

لينهي أرسنال عام 2025 بهدية كبيرة لجماهيره وفوز عريض، توج به بطلا للشتاء في إنجلترا.

