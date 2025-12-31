أموريم: لا أبحث عن الأعذار بعد التعادل مع ولفرهامبتون

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

عبر روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد عن شعوره بالإحباط بعد تعادل فريقه مع ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وحصد ولفرهامبتون ثالث نقاطه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بالتعادل أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وقال أموريم عبر بي بي سي: "مباراة غريبة، كنا نعرف أنها ستكون مختلفة عن مباراة نيوكاسل. كنا نحتاج إلى خيال أكبر لصناعة الفرص، عانينا في الشوط الأول في محاولة افتكاك الكرة وهم وضعوا عددًا كبيرًا من اللاعبين في وسط الملعب. حاولنا لكن الجودة لم تكن موجودة. علينا أن نتعافى للمباراة القادمة".

أخبار متعلقة:
ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد هدية نهاية العام وبطل الشتاء.. أرسنال يمطر شباك أستون فيلا برباعية يؤمن بها الصدارة

وعن غياب بعض اللاعبين قال: "لا أستخدم أي شيء كعذر. حاولنا اللعب بمهاجمين ثم استقبلنا هدفًا من كرة ثابتة ولم يكن يومنا".

وعن استقبال الهدف في نهاية الشوط الأول قال: "نحتاج للعمل على هذا الأمر لأنه ليس للمرة الأولى. سلاسة اللعب لم تكن موجودة".

وأشار "حاولنا زيادة العدد في جهة واحدة، لكن في الدوري الإنجليزي تحتاج إلى اللعب واحد ضد واحد، وتحتاج ذلك، ونحن لم نمتلكه".

وأوضح "لا نملك اللاعبين الذين يلعبون على الأطراف، فحاولنا زيادة العدد في العمق، لكن اليوم لم يكن يومنا".

وأتم تصريحاته "حتى أمام إيفرتون خسرنا ثلاث نقاط، وأمام وست هام نقطتين. الأمر محبط دائمًا وكرة القدم هكذا".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

أموريم مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مدرب ليدز: غياب صلاح وإيزاك لن يجعل مواجهة ليفربول سهلة إيمري: عدم مصافحة أرتيتا؟ الطقس بارد هنا انتظرته ولم يأتي جيسوس: أستون فيلا كلما يأتي إلى هنا يحاول التغلب علينا أرتيتا: كنا حاسمين أمام أستون فيلا الذي فاز في 11 مباراة متتالية ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد هدية نهاية العام وبطل الشتاء.. أرسنال يمطر شباك أستون فيلا برباعية يؤمن بها الصدارة الثالث على التوالي بلا فوز.. تشيلسي يواصل التعثر بتعادل مثير مع بورنموث انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (4)-(1) أستون فيلا.. أرتيتا يؤمن الصدارة
أخر الأخبار
تقرير: بن يدر يقترب من الانضمام للوداد 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا - ديسابر: مباراة الجزائر؟ قادرون على مواجهة كبار القارة 33 دقيقة | أمم إفريقيا
كرة سلة – رئيس الاتحاد لـ في الجول: اتفقنا مع أنس أسامة على التجديد 47 دقيقة | كرة سلة
سيغيب عن السوبر؟ ريال مدريد يعلن إصابة مبابي 53 دقيقة | الدوري الإسباني
محمد سلامة لـ في الجول: عبد الظاهر السقا مشرفا على الكرة في الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
مدرب ليدز: غياب صلاح وإيزاك لن يجعل مواجهة ليفربول سهلة ساعة | الدوري الإنجليزي
كلود لو روا يهاجم قرار كاف بتنظيم أمم إفريقيا كل 4 سنوات: "هذا هراء" ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - باكامبو: حقائبي لم تصل إلى الدار البيضاء حتى الآن.. وأشارك في البطولة دون متعلقاتي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520294/أموريم-لا-أبحث-عن-الأعذار-بعد-التعادل-مع-ولفرهامبتون