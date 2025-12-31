أموريم: لا أبحث عن الأعذار بعد التعادل مع ولفرهامبتون

عبر روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد عن شعوره بالإحباط بعد تعادل فريقه مع ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وحصد ولفرهامبتون ثالث نقاطه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بالتعادل أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وقال أموريم عبر بي بي سي: "مباراة غريبة، كنا نعرف أنها ستكون مختلفة عن مباراة نيوكاسل. كنا نحتاج إلى خيال أكبر لصناعة الفرص، عانينا في الشوط الأول في محاولة افتكاك الكرة وهم وضعوا عددًا كبيرًا من اللاعبين في وسط الملعب. حاولنا لكن الجودة لم تكن موجودة. علينا أن نتعافى للمباراة القادمة".

وعن غياب بعض اللاعبين قال: "لا أستخدم أي شيء كعذر. حاولنا اللعب بمهاجمين ثم استقبلنا هدفًا من كرة ثابتة ولم يكن يومنا".

وعن استقبال الهدف في نهاية الشوط الأول قال: "نحتاج للعمل على هذا الأمر لأنه ليس للمرة الأولى. سلاسة اللعب لم تكن موجودة".

وأشار "حاولنا زيادة العدد في جهة واحدة، لكن في الدوري الإنجليزي تحتاج إلى اللعب واحد ضد واحد، وتحتاج ذلك، ونحن لم نمتلكه".

وأوضح "لا نملك اللاعبين الذين يلعبون على الأطراف، فحاولنا زيادة العدد في العمق، لكن اليوم لم يكن يومنا".

وأتم تصريحاته "حتى أمام إيفرتون خسرنا ثلاث نقاط، وأمام وست هام نقطتين. الأمر محبط دائمًا وكرة القدم هكذا".

