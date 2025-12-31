ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون

حصد نادي ولفرهامبتون ثالث نقاطه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بالتعادل أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

تقدم مانشستر يونايتد في البداية عن طريق جوشوا زيركزي في الدقيقة 27 بعد تسديدة خادعت الحارس خوسيه سا لتسكن شباكه.

ولكن نجح التشيكي لاديسلاف كرييتشي لاعب ولفرهامبتون في إدراك التعادل في الدقيقة 25 برأسية رائعة سكنت الزاوية اليسرى ليونايتد.

نادي ولفرهامبتون وصل للنقطة الثالثة مستمرًا في قاع الجدول بـ16 هزيمة و3 تعادلات.

جميع مباريات ولفرهامبتون التي تعادل خلالها هذا الموسم انتهت بالنتيجة ذاتها 1-1.

أما مانشستر يونايتد فرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس.

وسبق أن التقى مانشستر يونايتد قبل أيام أمام ولفرهامبتون في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي يوم 8 ديسمبر الجاري.

ونجح وقتها يونايتد في الفوز خارج أرضه أمام ولفرهامبتون بنتيجة 4-1.

ويستضيف ولفرهامبتون في الجولة المقبلة فريق وست هام يوم السبت، فيما يخرج يونايتد لمواجهة ليدز يوم الأحد.

