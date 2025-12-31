هدية نهاية العام وبطل الشتاء.. أرسنال يمطر شباك أستون فيلا برباعية يؤمن بها الصدارة

أمن أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لصالحه بعدما فاز على أستون فيلا برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من المسابقة وأقيمت في ملعب الإمارات.

ووصل أرسنال إلى النقطة 45 في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد سندرلاند.

وأوقف أرسنال رصيد أستون فيلا صاحب المركز الثالث عند النقطة 39، ليتوقف زحف الفيلانز في الدوري وتتوقف سلسلة انتصاراته عند 8 انتصارات.

لينهي أرسنال عام 2025 بهدية كبيرة لجماهيره وفوز عريض، توج به بطلا للشتاء في إنجلترا.

وصف المباراة

مر الشوط الأول وسط محاولات هجومية من الفريقين في محاولة للتسجيل ولكن لم تكتمل لينتهي بالتعادل السلبي.

لكن في الشوط الثاني انتفض أرسنال وأمطر شباك أستون فيلا برباعية.

وسجل المدافع جابريال الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 48 بعد ركنية نفذها ساكا على طريقة المدفعجية المعتادة في الركلات الثابتة.

وأضاف مارتن زوبيمندي الهدف الثاني في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من أوديجارد.

ثم جاء الدور على تروسارد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 67 بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

وأكمل البديل جابريال جيسوس رباعية أرسنال في الدقيقة 78 بتسديدة رائعة.

وفي الوقت بدل الضائع سجل أستون فيلا هدفه الوحيد عن طريق أولي واتكينز بمتابعة للكرة من على خط المرمى، لتنتهي المباراة فوز أرسنال 4-1.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com