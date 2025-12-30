الثالث على التوالي بلا فوز.. تشيلسي يواصل التعثر بتعادل مثير مع بورنموث

واصل تشيلسي سلسلة نتائجه السلبية وتعادل مع ضيفه بورنموث بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وتعثر تشيلسي للمباراة الثالثة على التوالي بعدما تعادل مع نيوكاسل وخسر من أستون فيلا.

ووصل تشيلسي إلى النقطة 30 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

كما رفع بورنموث رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ15.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 6 عن طريق دافيد بروكس، قبل أن يتعادل تشيلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 15 سددها المتخصص كول بالمر.

وأضاف إنزو فيرنانديز الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 23 بصناعة من أليخاندرو جارناتشو.

لكن بورنموث عاد وسجل التعادل في الدقيقة 27 عن طريق جاستن كوليفرت.

ولم يحقق تشيلسي سوى فوز وحيد في آخر 7 مباريات في الدوري وكان أمام إيفرتون.

ويلعب تشيلسي في المباراة المقبلة ضد مانشستر سيتي.

