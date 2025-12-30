كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 23:35
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة السلة للسيدات بالموسم الجاري.
واستمرت انتصارات الأهلي وسبورتنج للمباراة الثالثة على التوالي.
وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالآتي:
الأهلي 87-32 مصر للتأمين
سبورتنج 73-61 سموحة
هليوبوليس 52-42 الصيد
الجزيرة 83-63 نيوجيزة
وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب.
إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.
ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيوجيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.
نرشح لكم
كرة سلة – رئيس الاتحاد لـ في الجول: اتفقنا مع أنس أسامة على التجديد خبر في الجول – سلة.. أحمد مرعي يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك خبر في الجول - الزمالك يستقر على رحيل فورمينتو مدرب السلة كرة سلة – اللقب الثاني.. الأهلي بطلا للسوبر المصري بالفوز على الاتحاد السكندري انتهت سوبر السلة – الأهلي (89)-(85) الاتحاد.. فوز الأحمر كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في انطلاق دوري السيدات كرة سلة – رئيس الاتحاد السكندري يكشف مستجدات تجديد تعاقد أنس أسامة
أخر الأخبار
ريمونتادا تخطف الصدارة 21 دقيقة | أمم إفريقيا
أن تأتي متأخرا 22 دقيقة | أمم إفريقيا