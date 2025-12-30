كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

يارا أسامة - فريق سيدات الأهلي كرة سلة

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة السلة للسيدات بالموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – اللقب الثاني.. الأهلي بطلا للسوبر المصري بالفوز على الاتحاد السكندري كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في انطلاق دوري السيدات كرة سلة – رئيس الاتحاد السكندري يكشف مستجدات تجديد تعاقد أنس أسامة

واستمرت انتصارات الأهلي وسبورتنج للمباراة الثالثة على التوالي.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالآتي:

الأهلي 87-32 مصر للتأمين

سبورتنج 73-61 سموحة

هليوبوليس 52-42 الصيد

الجزيرة 83-63 نيوجيزة

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب.

إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيوجيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

كرة سلة سيدات الأهلي
نرشح لكم
كرة سلة – رئيس الاتحاد لـ في الجول: اتفقنا مع أنس أسامة على التجديد خبر في الجول – سلة.. أحمد مرعي يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك خبر في الجول - الزمالك يستقر على رحيل فورمينتو مدرب السلة كرة سلة – اللقب الثاني.. الأهلي بطلا للسوبر المصري بالفوز على الاتحاد السكندري انتهت سوبر السلة – الأهلي (89)-(85) الاتحاد.. فوز الأحمر كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في انطلاق دوري السيدات كرة سلة – رئيس الاتحاد السكندري يكشف مستجدات تجديد تعاقد أنس أسامة
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال 3 دقيقة | أمم إفريقيا
الاتحاد السكندري يعين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة 7 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 17 دقيقة | أمم إفريقيا
ريمونتادا تخطف الصدارة 21 دقيقة | أمم إفريقيا
أن تأتي متأخرا 22 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب السودان: تعلمت دروسا من الخسارة أمام بوركينا فاسو 47 دقيقة | أمم إفريقيا
الهلال يواصل مطاردة النصر على صدارة الدوري السعودي بثلاثية أمام الخلود 59 دقيقة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - بيتكوفيتش: هذا مؤشر جيد لمستقبل واعد.. ومن المؤسف أننا استقبلنا هدفا ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520285/كرة-سلة-استمرار-انتصارات-الأهلي-وسبورتنج-في-الجولة-الثالثة-من-دوري-السيدات