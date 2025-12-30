كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة السلة للسيدات بالموسم الجاري.

واستمرت انتصارات الأهلي وسبورتنج للمباراة الثالثة على التوالي.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالآتي:

الأهلي 87-32 مصر للتأمين

سبورتنج 73-61 سموحة

هليوبوليس 52-42 الصيد

الجزيرة 83-63 نيوجيزة

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب.

إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيوجيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.