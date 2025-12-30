اتحاد الكرة السعودي يستنكر تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

أمين عمر - السعودية ضد فلسطين

استنكر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تصريحات جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وأدلى الرجوب بتصريحات هاجم من خلالها المصري أمين عمر حكم مباراة فلسطين ضد السعودية بكأس العرب.

وقال الاتحاد السعودي في بيان:

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - طاقم مصري.. أمين عمر يقود مباراة السودان وبوركينا فاسو اتحاد الكرة يدافع عن أمين عمر في بيان رسمي مصدر من لجنة حكام كأس العرب: ادعاءات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر مضللة أمم إفريقيا – أمين عمر حكما لمباراة الكاميرون والجابون.. وأبو الرجال مساعدا أول

"يعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استنكاره للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والتي احتوت على إيحاءات ومزاعم مرفوضة تمس نزاهة المنافسة الرياضية، من خلال الزج باسم المنتخب الوطني السعودي في سياق لا يمت للرياضة بصلة، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس العرب والتي أقيمت مؤخراً في دولة قطر الشقيقة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA".

"ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه لمسيري كرة القدم الفلسطينية، مع رفضه التام لأي اتهامات، مطالباً في الوقت ذاته البعد كل البعد عن ما يثير الرأي العام ومخالفة الهدف الأسمى من إقامة هذه البطولات العربية التي تعزز أواصر المحبة والإخاء بين البلدان العربية الشقيقة".

وأدار عمر لقاء فلسطين ضد السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والتي انتهت بفوز السعودية بنتيجة 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

بيان الاتحاد السعودي جاء بعد أيام من بيان الاتحاد المصري لكرة القدم دافع خلاله عن أمين عمر بعد تصريحات الرجوب. (طالع التفاصيل)

لا يتوفر وصف.

وانتشرت تصريحات لرئيس الاتحاد الفلسطيني يهاجم فيها عمر.

وسبق أن شن طارق عاشور محلل أداء منتخب فلسطين هجوما حادا على أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام السعودية.

وقال في تصريحاته لقناة الكاس: "لدينا تحفظ على التحكيم منذ مباراة ليبيا وبعدها مباراة تونس. اليوم هذا أسوأ حكم حتى لو تسبب ذلك في إيقافي".

وأضاف "لم يكن موفقًا في أي قرار. من العيب أن يصل الحكم بالمباراة لهذا الشكل".

وأكمل "بعد كل هذا التنظيم يأتي الحكم ليخرب شكل البطولة".

واختتم "كنت معترضا في البداية على الحكام الأجانب لأن أغنية البطولة "أنا مش غريب أنا من هنا" فلماذا لا نأتي بحكام من هنا؟ الآن أنا آسف "ما ينفع حكام من هنا".حكم المباراة اليوم هو نجم اللقاء".

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على فلسطين بنتيجة 2-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

وسجل للسعودية فراس البريكان ومحمد كنو، فيما سجل لفلسطين عدي الدباغ.

وأدار أمين عمر المباراة بمساعدة محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب.

ويتواجد أمين عمر في المغرب حاليا لإدارة مباريات أمم إفريقيا 2025، ويستعد للسفر إلى قطر في فبراير المقبل للمشاركة في معسكر حكام فيفا استعدادا لكأس العالم 2026.

المنتخب السعودي منتخب فلسطين أمين عمر
نرشح لكم
تقرير: السيلية القطري وأهلي طرابلس يتصارعان على ضم علي علوان تخدعني مرتين أنت أيوب الكعبي ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026 مصدر من لجنة حكام كأس العرب: ادعاءات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر مضللة الشارقة يحصد السوبر الإماراتي في إثارة الـ 5 أهداف أمام شباب الأهلي الدوري السعودي - رونالدو يقود النصر لرقم لم يحدث من قبل.. والاتحاد يفوز بالكلاسيكو على الشباب بسبب أحداث مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي يعلن زيادة عقوبة حرمان الجماهير لمباراة ثالثة التشكيل - الكعبي أساسي وحكيمي بديل في المغرب.. وديانج يبدأ في دفاع مالي
أخر الأخبار
ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هدية نهاية العام وبطل الشتاء.. أرسنال يمطر شباك أستون فيلا برباعية يؤمن بها الصدارة 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي - مدرب الاتفاق: حصلنا عل نقطة من فم الأسد.. وفينالدوم لعب وهو محترق 51 دقيقة | سعودي في الجول
الثالث على التوالي بلا فوز.. تشيلسي يواصل التعثر بتعادل مثير مع بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - استمرار انتصارات الأهلي وسبورتنج في الجولة الثالثة من دوري السيدات ساعة | كرة سلة
تقرير: السيلية القطري وأهلي طرابلس يتصارعان على ضم علي علوان ساعة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - يتبقى النصف.. تحديد منافس الجزائر ضمن 4 مباريات في ثمن النهائي ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – دوكو دودو: تمنيت مواجهة مصر عن المغرب ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا 4 منتخب مصر يكشف حقيقة حديث صلاح مع مدرب جنوب إفريقيا
/articles/520274/اتحاد-الكرة-السعودي-يستنكر-تصريحات-رئيس-الاتحاد-الفلسطيني