اتحاد الكرة السعودي يستنكر تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني

استنكر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تصريحات جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وأدلى الرجوب بتصريحات هاجم من خلالها المصري أمين عمر حكم مباراة فلسطين ضد السعودية بكأس العرب.

وقال الاتحاد السعودي في بيان:

"يعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استنكاره للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والتي احتوت على إيحاءات ومزاعم مرفوضة تمس نزاهة المنافسة الرياضية، من خلال الزج باسم المنتخب الوطني السعودي في سياق لا يمت للرياضة بصلة، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس العرب والتي أقيمت مؤخراً في دولة قطر الشقيقة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA".

"ويؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه لمسيري كرة القدم الفلسطينية، مع رفضه التام لأي اتهامات، مطالباً في الوقت ذاته البعد كل البعد عن ما يثير الرأي العام ومخالفة الهدف الأسمى من إقامة هذه البطولات العربية التي تعزز أواصر المحبة والإخاء بين البلدان العربية الشقيقة".

وأدار عمر لقاء فلسطين ضد السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والتي انتهت بفوز السعودية بنتيجة 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

بيان الاتحاد السعودي جاء بعد أيام من بيان الاتحاد المصري لكرة القدم دافع خلاله عن أمين عمر بعد تصريحات الرجوب. (طالع التفاصيل)

وانتشرت تصريحات لرئيس الاتحاد الفلسطيني يهاجم فيها عمر.

وسبق أن شن طارق عاشور محلل أداء منتخب فلسطين هجوما حادا على أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام السعودية.

وقال في تصريحاته لقناة الكاس: "لدينا تحفظ على التحكيم منذ مباراة ليبيا وبعدها مباراة تونس. اليوم هذا أسوأ حكم حتى لو تسبب ذلك في إيقافي".

وأضاف "لم يكن موفقًا في أي قرار. من العيب أن يصل الحكم بالمباراة لهذا الشكل".

وأكمل "بعد كل هذا التنظيم يأتي الحكم ليخرب شكل البطولة".

واختتم "كنت معترضا في البداية على الحكام الأجانب لأن أغنية البطولة "أنا مش غريب أنا من هنا" فلماذا لا نأتي بحكام من هنا؟ الآن أنا آسف "ما ينفع حكام من هنا".حكم المباراة اليوم هو نجم اللقاء".

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على فلسطين بنتيجة 2-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

وسجل للسعودية فراس البريكان ومحمد كنو، فيما سجل لفلسطين عدي الدباغ.

وأدار أمين عمر المباراة بمساعدة محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب.

ويتواجد أمين عمر في المغرب حاليا لإدارة مباريات أمم إفريقيا 2025، ويستعد للسفر إلى قطر في فبراير المقبل للمشاركة في معسكر حكام فيفا استعدادا لكأس العالم 2026.