اتحاد الكرة يدافع عن أمين عمر في بيان رسمي

دافع الاتحاد المصري لكرة القدم عن الحكم أمين عمر بعد التصريحات التي أدلى بها جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني ضده.

وأدار عمر لقاء فلسطين ضد السعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والتي انتهت بفوز السعودية بنتيجة 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

تابع الاتحاد المصري لكرة القدم باستغراب شديد التصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن أحد الحكام المصريين، ويؤكد في هذا الإطار حرصه الدائم على الحفاظ على علاقات الاحترام والتعاون المتبادل بين جميع الاتحادات الشقيقة.

وفي الوقت ذاته، يعرب الاتحاد المصري عن رفضه التام لما ورد في هذه التصريحات من عبارات لا تتماشى مع القيم والمبادئ التي يرسخها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يتعلق باحترام الحكام وتقدير دورهم المحوري في إدارة المباريات

كما يعرب عن استنكاره لما تضمنته هذه التصريحات بحق أحد أفضل الحكام المصريين، ممن يحظون بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديره.

ويشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته الكاملة في الحكم المصري وكفاءته المهنية ونزاهته، وهي ثقة تستند إلى مشاركاته المشرفة على المستويين القاري والدولي.

وفي الختام، يهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بالأشقاء مراعاة طبيعة العلاقات الأخوية التي تسمو فوق أي تصريحات شعبوية، وبما يسهم في تعزيز التضامن بين الاتحادات العربية وخدمة مصالح كرة القدم.

وانتشرت تصريحات لرئيس الاتحاد الفلسطيني يهاجم فيها عمر.

وسبق أن شن طارق عاشور محلل أداء منتخب فلسطين هجوما حادا على أمين عمر حكم مباراة الفريق أمام السعودية.

وقال في تصريحاته لقناة الكاس: "لدينا تحفظ على التحكيم منذ مباراة ليبيا وبعدها مباراة تونس. اليوم هذا أسوأ حكم حتى لو تسبب ذلك في إيقافي".

وأضاف "لم يكن موفقًا في أي قرار. من العيب أن يصل الحكم بالمباراة لهذا الشكل".

وأكمل "بعد كل هذا التنظيم يأتي الحكم ليخرب شكل البطولة".

واختتم "كنت معترضا في البداية على الحكام الأجانب لأن أغنية البطولة "أنا مش غريب أنا من هنا" فلماذا لا نأتي بحكام من هنا؟ الآن أنا آسف "ما ينفع حكام من هنا".حكم المباراة اليوم هو نجم اللقاء".

وتأهل منتخب السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على فلسطين بنتيجة 2-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

وسجل للسعودية فراس البريكان ومحمد كنو، فيما سجل لفلسطين عدي الدباغ.

وأدار أمين عمر المباراة بمساعدة محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب.

ويتواجد أمين عمر في المغرب حاليا لإدارة مباريات أمم إفريقيا 2025، ويستعد للسفر إلى قطر في فبراير المقبل للمشاركة في معسكر حكام فيفا استعدادا لكأس العالم 2026.