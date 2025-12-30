انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (4)-(1) أستون فيلا.. أرتيتا يؤمن الصدارة
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.
ـــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز أرسنال
ق 78: جوووووول جابريال جيسوس والأول
ق 67: جوووووووووول تروسارد والثاني
ق 53: جوووووول زوبيمندي والثاني
ق 48: جوووووووول جابريال والأول
ق 45:تألق ساليبا
انطلاق المباراة
