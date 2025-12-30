انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (4)-(1) أستون فيلا.. أرتيتا يؤمن الصدارة

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

جابريال مدافع أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

التشكيل – رايس يغيب عن أرسنال.. وواتكينز يقود هجوم أستون فيلا

نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 78: جوووووول جابريال جيسوس والأول

ق 67: جوووووووووول تروسارد والثاني

ق 53: جوووووول زوبيمندي والثاني

ق 48: جوووووووول جابريال والأول

ق 45:تألق ساليبا

انطلاق المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي أستون فيلا
