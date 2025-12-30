انتهت أمم إفريقيا - بوتسوانا (0)-(3) الكونغو الديمقراطية.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 21:00
كتب : FilGoal
يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره بوتسوانا ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات بأمم إفريقيا.
ويحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما يتذيل بوتسوانا الترتيب بلا رصيد من النقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
--------------------
نهاية المباراة
ق66 إلغاء هدف ماييلي
ق63 جوووووول صارت أربعة
ق60 جووووووول الثالث
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41 جوووول كاكوتا من ركلة جزاء
ق32 جووووول أول عن نانثييل مبوكو
انطلاق المباراة
