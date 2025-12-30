أمم إفريقيا - آخرهم تونس وتنزانيا.. اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 20:52

حفل افتتاح أمم إفريقيا 2025

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وتستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل.

وتضم البطولة 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وضمنت منتخبات المركز الثالث في المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة العبور لثمن النهائي.

وحسم منتخبا المغرب ومالي التأهل عن المجموعة الأولى، ومصر وجنوب إفريقيا عن المجموعة الثانية، ونيجيريا وتونس وتنزانيا عن المجموعة الثالثة على الترتيب.

وفي المجموعة الرابعة تأكد تأهل السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين إلى الدور المقبل.

وستحدد مواجهتي اليوم السنغال 4 نقاط أمام بنين 3 نقاط، والكونغو 4 نقاط أمام بوتسوانا 0 نقاط، مراكز المنتخبات من الأول حتى الثالث.

وينتظر منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية، ثالث المجموعة الرابعة لمواجهته في دور الـ16.

كما تأهلت فرق الجزائر وبوركينا فاسو والسودان عن المجموعة الخامسة، وفرق كوت ديفوار والكاميرون وموزمبيق عن المجموعة السادسة.

وستقام يوم الأربعاء مواجهات الجولة الأخيرة في المجموعتين الخامسة والسادسة لتحديد ترتيب المنتخبات من المركز الأول حتى الثالث في المجموعتين.

الجزائر وحدها ضمنت التأهل كمتصدر للمجموعة الخامسة، فيما ستحدد بقية المباريات ترتيب الفرق.

الجزائر تلاقي غينيا الإستوائية في مباراة تحصيل حاصل، فيما تصطدم السودان بـ بوركينا فاسو لتحديد صاحب المركز الثاني.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار أمام الجابون، والكاميرون في مواجهة موزمبيق.

وتحدد أول مباراتين في دور الـ16 حيث تلتقي تونس أمام مالي، والمغرب أمام تنزانيا.

وأتت مواجهات دور الـ16 على النحو التالي:

الطريق الأول للنهائي:

مالي × تونس

متصدر المجموعة الرابعة × ثالث المجموعة الخامسة

----

مصر × ثالث المجموعة الرابعة

متصدر المجموعة السادسة × وصيف المجموعة الخامسة

الطريق الثاني للنهائي:

جنوب إفريقيا × وصيف المجموعة الخامسة

المغرب × تنزانيا

-----

الجزائر × ثاني المجموعة الرابعة

نيجيريا × ثالث المجموعة السادسة

كأس الأمم الإفريقية الطريق للنهائي
