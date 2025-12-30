ذا أثليتك: رايس يغيب عن أرسنال أمام أستون فيلا للإصابة

تأكد غياب ديكلان رايس نجم أرسنال عن صفوف فريقه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وكشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" عن غياب ديكلان رايس عن المباراة بسبب إصابته في الركبة.

وقرر أرسنال عدم المخاطرة بـ ديكلان رايس المصاب أمام أستون فيلا، حتى لا تتفاقم إصابته وبالتالي يفقده الفريق لمدة أطول.

وحتى الآن لم يتم تحديد مدة غياب ديكلان رايس عن أرسنال.

وتعد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا قمة كبيرة في الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب فارق النقاط بين الفريقين.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن أرسنال.

