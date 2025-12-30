ذا أثليتك: رايس يغيب عن أرسنال أمام أستون فيلا للإصابة
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 18:40
كتب : FilGoal
تأكد غياب ديكلان رايس نجم أرسنال عن صفوف فريقه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.
ديكلان رايس
النادي : أرسنال
وكشفت شبكة أخبار "ذا أثليتك" عن غياب ديكلان رايس عن المباراة بسبب إصابته في الركبة.
وقرر أرسنال عدم المخاطرة بـ ديكلان رايس المصاب أمام أستون فيلا، حتى لا تتفاقم إصابته وبالتالي يفقده الفريق لمدة أطول.
وحتى الآن لم يتم تحديد مدة غياب ديكلان رايس عن أرسنال.
وتعد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا قمة كبيرة في الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب فارق النقاط بين الفريقين.
ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن أرسنال.
من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com
نرشح لكم
ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد هدية نهاية العام وبطل الشتاء.. أرسنال يمطر شباك أستون فيلا برباعية يؤمن بها الصدارة الثالث على التوالي بلا فوز.. تشيلسي يواصل التعثر بتعادل مثير مع بورنموث انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (4)-(1) أستون فيلا.. أرتيتا يؤمن الصدارة التشكيل – رايس يغيب عن أرسنال.. وواتكينز يقود هجوم أستون فيلا موندو ديبورتيفو: مانشستر سيتي يرفض رحيل أكي معارا إلى برشلونة مواعيد مباريات الثلاثاء - مواجهات نارية في أمم إفريقيا.. والدوري الإنجليزي ذا صن: مرموش في صدارة المرشحين.. توتنام يحدد قائمة من 3 صفقات في يناير