مصدر من بتروجت لـ في الجول: رغبة حامد حمدان تحسم انتقاله إلى بيرامديز

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 - 14:44

كتب : عمرو نبيل

حامد حمدان - بتروجت

اقترب نادي بيراميدز من التعاقد مع حامد حمدان لاعب بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر من نادي بتروجت لـ FilGoal.com: "رغبة حامد حمدان تحسم انتقاله إلى بيراميدز، بالإضافة إلى أن المقابل المالي من بيراميدز أعلى من الأهلي".

وأضاف "في حال إتمام تحويل قيمة الصفقة إلى النادي اليوم سيتم إرسال الاستغناء الخاص به إلى بيراميدز مباشرة".

وأنهى حديثه قائلا: "حامد حمدان سيحصل على 600 ألف دولار بالإضافة إلى 400 ألف مكافآت من بيراميدز".

وسبق أن صرّح مصدر من بتروجت لـ FilGoal.com: "رغبة حامد حمدان هي من ستحسم وجهته، اللاعب ملتزم بعقده مع بتروجت وملتزم الصمت منذ عودته من البطولة العربية ويركز مع الفريق وهناك ثقة من اللاعب تجاه إدارة ناديه".

وتابع "إدارة بتروجت ستبحث العرض المالي المناسب لها وفقا لسياسة النادي، وظهور اللاعب بشكل مميز في كأس العرب ساهم في ارتفاع قيمته التسويقية".

وارتبط اسم حامد حمدان خلال الفترة الأخيرة بالانضمام إلى كل من الأهلي والزمالك في مصر والشباب السعودي.

اللاعب البالغ 25 عاما خاض 4 مباريات سجل هدفا واحدا هذا الموسم بعد عودته للمشاركة في المباريات هذا الموسم.

وينتهي عقد حامد حمدان مع بتروجت في يونيو 2027.

وسبق أن كشف FilGoal.com دخول إدارة الأهلي في مفاوضات رسمية مع الفلسطيني حامد حمدان وناديه بتروجت من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية. (طالع التفاصيل)

وتألق حامد حمدان - 25 عاما - مع منتخب فلسطين في كأس العرب، ونجح في تسجيل هدف في شباك منتخب تونس.

ميركاتو بيراميدز بتروجت حامد حمدان
