خبر في الجول - الأهلي يبدأ المفاوضات مع حامد حمدان وبتروجت

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 - 13:10

كتب : أحمد الخولي

حامد حمدان - فلسطين

دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات رسمية مع الفلسطيني حامد حمدان وناديه بتروجت من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي بدأت التفاوض مع اللاعب عقب نهاية مشوار منتخب بلاده في كأس العرب.

كما بدأ الأهلي التفاوض مع نادي بتروجت من أجل إقناعه بالتخلي عن حامد حمدان.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي ينتظر رد الرجاء على عرضه لضم بلعمري تقرير مغربي: رتوش بسيطة تفصل الأهلي عن ضم بلعمري البدري: تحقيق الثلاثية مع أهلي طرابلس إضافة لي.. ومستمر مع الفريق مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل اجتماع الخطيب وعبد الحفيظ مع توروب

ومن المرجح أن يحاول الأهلي إقناع بتروجت بدفع مبلغ مالي أعلى من الذي عرضه الزمالك لضم اللاعب، وهو 20 مليون جنيه.

فقد أوضح سمير الحاوي وكيل حمدان في تصريحات لقناة أون سبورت قبل أيام "في بداية العام، كانت المفاوضات سارية بين الزمالك وبتروجت، وعرض الزمالك 40 مليون جنيه لضم اللاعب قبل الاتفاق على تأجيل الانتقال إلى شهر يناير".

وأكمل "هناك اتفاق بين إدارتي الزمالك وبتروجت بانضمام حامد حمدان إلى الزمالك مقابل 20 مليون جنيه في يناير".

وتألق حامد حمدان - 25 عاما - مع منتخب فلسطين في كأس العرب، ونجح في تسجيل هدف في شباك منتخب تونس.

وأضاف وكيل اللاعب "حامد حمدان يلعب في مصر منذ 8 سنوات وتحمل ما لا يمكن تحمله، وكان بعيدا عن المشاركة منذ شهرين والآن يحاول استعادة مستواه".

وعن مستقبل اللاعب رد "تركنا تفاصيل المفاوضات لإدارة نادي بتروجت، فالمدرب سيد عيد وإدارة النادي كانت السبب وراء تطور مستوى حامد حمدان".

وعن تلقيه لأي عروض أخرى، رد وكيل اللاعب "نادي الشباب السعودي تواصل معي منذ أسبوع، ولكن تم تأجيل أي مفاوضات حتى نهاية كأس العرب".

وأتم التصريحات التي قالها يوم 4 ديسمبر الجاري "لم يتواصل الأهلي أو بيراميدز مع إدارة بتروجت لضم حامد حمدان".

ويستهدف الأهلي ضم حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل أن ينجح الزمالك في ضمه.

الأهلي بتروجت حامد حمدان
نرشح لكم
فابريزيو رومانو: لاعب أرسنال السابق يخضع للكشف الططريقه إلى أياكس خبر في الجول - الأهلي ينتظر رد الرجاء على عرضه لضم بلعمري تقرير مغربي: رتوش بسيطة تفصل الأهلي عن ضم بلعمري تقرير: مانشستر يونايتد منفتح على بيع برونو فيرنانديز.. والهلال واتحاد جدة يترقبان خبر في الجول - سلافيا براج يطلب ضم إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي كوريري ديلو سبورت: ميلان يهتم بضم جابرييل جيسوس إنتر ميامي يفعل بند شراء دي بول.. ورحيل لويس سواريز سبورت: الأهلي لن يسهل انتقال عبد الكريم إلى برشلونة
أخر الأخبار
فابريزيو رومانو: لاعب أرسنال السابق يخضع للكشف الططريقه إلى أياكس 3 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - الأهلي يمدد عقد أليو ديانج لمدة 3 مواسم 11 دقيقة | الدوري المصري
اتهامات جديدة لـ برشلونة في صفقة بيع بابلو توري 14 دقيقة | الدوري الإسباني
لاعب الفريق السابق: سعيد بنهاية أزمة صلاح مع سلوت.. وليفربول يعاني هجوميا 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - نقل السوبر المصري بين الأهلي والاتحاد إلى الغردقة.. وتأجيله 24 ساعة 26 دقيقة | كرة سلة
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: المصري تواصل مع مصطفى الجمل لإمكانية ضمه 35 دقيقة | الدوري المصري
ألمانيا تواجه غانا وديا بدلا من كوت ديفوار 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
فابريجاس يكشف تفاصيل محادثته الغاضبة مع مدرب السنغال بسبب كأس الأمم 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية
/articles/519225/خبر-في-الجول-الأهلي-يبدأ-المفاوضات-مع-حامد-حمدان-وبتروجت