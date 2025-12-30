أمم إفريقيا – الكعبي: المقصية الثانية؟ طريقة التسجيل لا تهمني

أوضح أيوب الكعبي لاعب منتخب المغرب أن طريقة تسجيل الأهداف شيء ثانوي بالنسبة له ولا تهمه حتى إذا كانت مقصية.

المغرب أنهى دور المجموعات على صدارة المجموعة الأولى بـ 7 نقاط، بفوز ساحق على زامبيا بثلاثة أهداف دون رد.

وقال الكعبي للصحفيين "المقصية الثانية؟ طريقة التسجيل شيء ثانوي أمام تحقيق الهدف الأساسي، الأهم دائما هو التسجيل لفائدة المنتخب، لا تهم الطريقة ولا من يسجل، لكنني سعيد بالتأكيد".

وأضاف "نستمر في تحقيق النتائج التي نطمح لها، ونتبع دائما تعليمات مدربنا وليد الركراكي".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن أواصل تقديم هذا الأداء لمساعدة زملائي في الملعب سواء شاركت في المباريات أو لم أشارك".

الثانية

في المباراة الأولى أمام جزر القمر، حجز أيوب الكعبي مقعده كصاحب الهدف الأفضل من يوم الافتتاح، بمقصيته في شباك جزر القمر.

في الدقيقة 50، تقدم منافس آخر للجائزة، اسمه أيوب الكعبي أيضا، بمقصية أوقفت الراية احتفالاتها.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، تبين عدم وجود تسلل، ليحتفل الكعبي بإنجازه الخيالي.

أسود الأطلس إلى دور الـ 16 بانتظار ثالث المجموعة الثالثة أو الخامسة، حتى إشعار آخر.

المغرب سيواصل الرحلة في العاصمة الرباط، وإن فاز سيلاقي الفائز من جنوب إفريقيا ووصيف المجموعة السادسة، ولا يتقاطع طريقه مع منتخب مصر إلا إذا بلغا النهائي.

المغرب حسم صعوده بأريحية، وزامبيا التي قدمت بطولة محبطة حسم أمر خروجها بالمركز الرابع، بنقطتين من تعادلين مع مالي وجزر القمر.

لا ثالث سيتأهل من هذه المجموعة، إذ تأكد خروج جزر القمر بنفس الرصيد.

أما منتخب مالي فتأهل بالمركز الثاني بـ 3 نقاط، مكررا ما فعله منتخب مصر في النسخة الماضية.