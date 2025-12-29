خبر في الجول - في حالة رحيل عبد الرؤوف.. طارق مصطفى الأقرب لتدريب الزمالك

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

طارق مصطفى - البنك الأهلي

يقترب نادي الزمالك من تحديد هوية مدربه القادم، حال استقراره على رحيل المدرب الحالي أحمد عبد الرؤوف.

وعلم FilGoal.com أن طارق مصطفي صار أقرب المرشحين لتدريب الزمالك.

ويأتي ذلك بعد فسخ عقده مع الأهلي بنغازي الليبي.

وأعلن النادي الليبي عن فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

وكان مصطفى قد تولى قيادة الأهلي بنغازي في سبتمبر الماضي، قادما من البنك الأهلي.

المدرب قاد البنك الأهلي منذ أكتوبر 2023 في 67 مباراة مختلفة.

ونجح البنك خلال هذه المباريات في تحقيق الفوز 22 مرة، وتعادل مثلهم مقابل 23 خسارة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر يوم الخميس القادم.

وبات الزمالك آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا.

وخاض الزمالك المباراة في ظل غياب عدة لاعبين دوليين للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية وهم حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل، وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا، وسيف الدين الجزيري منتخب تونس.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط بالتساوي مع سموحة صاحب المركز الثالث.

