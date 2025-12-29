وكالة روسية تعلن ضم فيريرا لتسويقه
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 19:02
كتب : FilGoal
أعلنت وكالة VV Consulting الروسية انضمام البلجيكي يانيك فيريرا لها لتسويقه خلال الفترة المقبلة.
وتولى البلجيكي تدريب الزمالك في الصيف الماضي قبل أن تتم إقالته في شهر نوفمبر من العام الجاري.
ووصفت الوكالة الروسية المدرب البالغ من العمر 45 عاما بأنه معروف بقيادته وقدرته على بناء وهيكلة المشاريع الرياضية الطموحة مع ذكر جميع الفرق التي دربها.
وقرر الزمالك إقالة فيريرا بعد التعادل مع مضيفه البنك الأهلي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.
واستمر وقتها الزمالك بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي.
وحصد الزمالك 19 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع تحت قيادة فيريرا.
