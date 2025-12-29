النني يشارك في تعادل الجزيرة مع كلباء بالدوري الإماراتي
الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 18:37
كتب : FilGoal
شارك محمد النني لاعب وسط الجزيرة في تعادل فريقه مع اتحاد كلباء 1-1 بالدوري الإماراتي يوم الاثنين.
والتقى الفريقان ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.
وتقدم اتحاد كلباء مبكرًا في النتيجة عن طريق شهريار موجانلو في الدقيقة 23، بعدما استغل ارتباكًا دفاعيًا داخل منطقة جزاء الجزيرة، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.
ولم يتأخر رد الجزيرة كثيرًا، إذ نجح نبيل فقير في إدراك التعادل بعد 4 دقائق فقط، مستفيدًا من هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية سكنت الشباك، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.
وشهد الشوط الثاني محاولات متبادلة من الفريقين لخطف هدف الفوز دون جدوى.
بهذا التعادل، رفع الجزيرة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع.
فيما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.
