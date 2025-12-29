خبر في الجول - الزمالك يستقر على رحيل فورمينتو مدرب السلة

استقر نادي الزمالك على رحيل الإسباني أليكس فورمينتو المدير الفني لفريق رجال كرة السلة.

وكان الزمالك قد تعاقد مع فورمينتو في سبتمبر الماضي بعدما اعتذر عصام عبد الحميد عن عدم الاستمرار في منصبه.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد استقر على رحيل فورمينتو بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ومن المقرر أن يقود أحمد فوزي المدرب العام مهمة المدير الفني مؤقتا لحين الاستقرار على خليفة فورمينتو.

ومن المقرر أن يحسم نادي الزمالك مصير المدير الفني الجديد سواء كان مصريا أو أجنبيا.

أليكس فورمينتو بدأ مسيرته التدريبية مع نادي جيرونا الإسباني كما تولى منصب المدير الرياضي.

وانتقل أليكس فورمينتو في مارس 2022 للتدريب بالمكسيك من بوابة نادي أستروس دي خاليسكو.

وقاد فورمينتو أستروس دي خاليسكو للفوز على رايوس دي إيرموسيو والتتويج بلقب CIBACOPA.

وعاد فورمينتو لجيرونا وعمل كمساعد أول للمدرب سلفا كامبس في صيف 2023 قبل رحيله هذا الصيف.

ولم يتوج الزمالك بأي لقب خلال الموسم الماضي مع سيجورا مدربه السابق.

ويعود اللقب الأخير لكرة السلة بالزمالك هو التتويج بالدوري في موسم 2020/2021.