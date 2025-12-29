مصدر من الزمالك لـ في الجول: اجتماع مجلس إدارة لحسم مصير عبد الرؤوف.. وتحديد البدائل

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مساء اليوم الإثنين من أجل حسم مصير أحمد عبد الرؤوف المدير الفني.

وفاز الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ32 لكأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا في دور الـ16.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مساء اليوم الإثنين لبحث موقف أحمد عبد الرؤوف".

وكشف المصدر "مع طرح إمكانية التعاقد مع مدير فني مصري جديد، وحتى الآن لا يوجد قرار محدد وكل الاحتمالات مطروحة".

وتابع "هناك أكثر من اسم مرشح لخلافة عبد الرؤوف حال رحيله، وسيتم دراسة الأمر خلال اجتماع مجلس الإدارة".

واختتم المصدر تصريحاته "أحمد عبد الرؤوف أبلغ المقربين منه عن نيته الاعتذار عن عدم الاستمرار مع الزمالك بسبب الأزمة المالية والتي أثرت على رحيل أكثر من لاعب".

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر يوم الخميس القادم.

وخاض الزمالك المباراة في ظل غياب عدة لاعبين دوليين للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية وهم حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل.

وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا، وسيف الدين الجزيري منتخب تونس.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته في كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط بالتساوي مع سموحة صاحب المركز الثالث.