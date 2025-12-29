أمم إفريقيا - مدرب بنين: أحب مواجهة مصر في دور الـ16.. وأرشح 5 فرق للتتويج باللقب

يرى التونسي نبيل الطرابلسي مساعد جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب بنين، أن منتخب مصر قوي تحت قيادة حسام حسن ويمتلك خط هجوم من بين الأفضل في إفريقيا.

وأوضح الطرابلسي في تصريحات لقناة ON E : "يملك أفضل خط هجوم محمد صلاح ومرموش وتريزيجية، لاعبون لديهم خبرة، ولكن واقعيا نركز على مواجهتنا ضد السنغال أولا".

وتأهل المنتخب المصري كمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد جولتين.

ويلتقي منتخب مصر أمام أنجولا في الجولة الأخيرة بدور المجموعات السادسة مساء الإثنين، في مواجهة لن تؤثر على مقعد مصر في صدارة المجموعة.

وينتظر المنتخب المصري مواجهة أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

منتخب بنين يحل ثالثا في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف السنغال، والكونغو الديمقراطية متصدرا المجموعة بـ4 نقاط.

فيما تتواجد بوتسوانا في ذيل المجموعة دون رصيد بعد خسارة أول مباراتين.

ويلتقي منتخب بنين أمام السنغال، في نفس توقيت مواجهة الكونغو أمام بوتسوانا لتحديد مراكز المجموعة الرابعة.

وعن احتمالية مواجهة مصر، قال الطرابلسي: "إذا واجهنا مصر سنقدم كل ما في وسعنا، ونؤدي مباراة كبيرة، ومن ينتصر مبروك عليه".

وأكمل "من الممكن أن نواجه مصر أو المغرب متصدر المجموعة الأولى، مازلنا لا نعرف، فالمنتخب السوداني حقق الفوز وموقف أصحاب المركز الثالث لم يتضح بعد".

وتتأهل 4 منتخبات من أفضل أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ16 بجانب أول منتخبين من كل مجموعة.

وتضع الاحتمالات في حالة تأهل المنتخب صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة، إما في مواجهة أمام أول المجموعة الأولى، أو الثانية والتي حسمتها مصر.

وتابع حديثه عن احتمالية مواجهة مصر "كمدرب شخصيا أحب مواجهة مصر لأنه يمتلك نجوم، سيكون أفضل اختبار لفريقنا، ودائما منتخب مصر يبقى صعبا وفريق كبير".

وانتقد الطرابلسي التحكيم في المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية "التحكيم لم يكن موفقا، كان لدينا ضربة جزاء على قائد الكونغو في المواجهة الأولى، وتحدثنا مع الحكم الرابع واللاعبون تحدثوا مع الحكم، وأخبرهم أن الـ VAR لم يعمل وكان معطلا".

وأضاف "الاتحاد البنيني تقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي".

واستدرك "اللاعبون آمنوا بقدراتهم وكان مهما الفوز في المباراة الثانية للبقاء في البطولة والتأهل للدور الثاني، ومازال أمامنا مواجهة أمام السنغال، نتمنى التوفيق وتحقيق نتيجة جيدة".

كما أثنى على فوز الفريق أمام بوتسوانا في الجولة الثانية "نعرف إمكانياتنا جيدا، لدينا فريق صغير في السن، ونعمل على تطويره تدريجيا، وحققنا أول فوز في تاريخ بنين بكأس الأمم وهذا يعد تتويجا لما يتم تقديمه لكرة القدم البنينية".

وأتم حديثه عن الفريق المرشح باللقب "السنغال والكونغو الديمقراطية، وبالتأكيد المغرب في حضور جماهيره، ومنتخب مصر يبقى دائما قوي وممتاز ويتطور تدريجيا، ومنتخب تونس لديه إمكانيات كبيرة ويلعب للتأهل للأدوار المتقدمة.