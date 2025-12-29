ترتيب أمم إفريقيا - ثلاثي عربي في الصدارة عقب الجولة الثانية

اختتمت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب 2025، والتي شهدت تأكد تأهل 3 منتخبات لدور الـ16.

وتتصدر منتخبات مصر والمغرب والجزائر مجموعاتهم، لكن مصر والجزائر ضمنا التأهل بعكس المغرب.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ثمن النهائي بجانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وجاءت ترتيب المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى:

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 المغرب 2 1 1 0 3 1 2 4 2 مالي 2 0 2 0 2 2 0 2 3 زامبيا 2 0 2 0 1 1 0 2 4 جزر القمر 2 0 1 1 0 2 2- 1

المجموعة الثانية:

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 مصر 2 2 0 0 3 1 2 6 2 جنوب إفريقيا 2 1 0 1 2 2 0 3 3 أنجولا 2 0 1 1 2 3 1- 1 4 زيمبابوي 2 0 1 1 2 3 1- 1

المجموعة الثالثة:

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 نيجيريا 2 2 0 0 5 3 2 6 2 تونس 2 1 0 1 5 4 -1 3 3 تنزانيا 2 0 1 1 2 3 1- 1 4 أوغندا 2 0 1 1 2 4 2- 1

المجموعة الرابعة

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 السنغال 2 1 1 0 4 1 3 4 2 الكونغو الديمقراطية 2 1 1 0 2 1 1 4 3 بنين 2 1 0 1 1 1 0 3 4 بوتسوانا 2 0 0 2 0 4 4- 0

المجموعة الخامسة:

الفرق لعب فاز تعادل خسارة له عليه +/- النقاط 1 الجزائر 2 2 0 0 4 0 4 6 2 بوركينا فاسو 2 1 0 1 2 2 0 3 3 السودان 2 1 0 1 1 3 -2 3 4 غينيا الاستوائية 2 0 0 2 1 3 2- 0

المجموعة السادسة: