ترتيب أمم إفريقيا - ثلاثي عربي في الصدارة عقب الجولة الثانية

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 12:21

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أمم إفريقيا 2025

اختتمت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب 2025، والتي شهدت تأكد تأهل 3 منتخبات لدور الـ16.

وتتصدر منتخبات مصر والمغرب والجزائر مجموعاتهم، لكن مصر والجزائر ضمنا التأهل بعكس المغرب.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ثمن النهائي بجانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وجاءت ترتيب المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى:

الفرق

لعب

فاز

تعادل

خسارة

له

عليه

+/-

النقاط

1

المغرب

2

1

1

0

3

1

2

4

2

مالي

2

0

2

0

2

2

0

2

3

زامبيا

2

0

2

0

1

1

0

2

4

جزر القمر

2

0

1

1

0

2

2-

1

المجموعة الثانية:

الفرق

لعب

فاز

تعادل

خسارة

له

عليه

+/-

النقاط

1

مصر

2

2

0

0

3

1

2

6

2

جنوب إفريقيا

2

1

0

1

2

2

0

3

3

أنجولا

2

0

1

1

2

3

1-

1

4

زيمبابوي

2

0

1

1

2

3

1-

1

المجموعة الثالثة:

الفرق

لعب

فاز

تعادل

خسارة

له

عليه

+/-

النقاط

1

نيجيريا

2

2

0

0

5

3

2

6

2

تونس

2

1

0

1

5

4

-1

3

3

تنزانيا

2

0

1

1

2

3

1-

1

4

أوغندا

2

0

1

1

2

4

2-

1

المجموعة الرابعة

الفرق

لعب

فاز

تعادل

خسارة

له

عليه

+/-

النقاط

1

السنغال

2

1

1

0

4

1

3

4

2

الكونغو الديمقراطية

2

1

1

0

2

1

1

4

3

بنين

2

1

0

1

1

1

0

3

4

بوتسوانا

2

0

0

2

0

4

4-

0

المجموعة الخامسة:

الفرق

لعب

فاز

تعادل

خسارة

له

عليه

+/-

النقاط

1

الجزائر

2

2

0

0

4

0

4

6

2

بوركينا فاسو

2

1

0

1

2

2

0

3

3

السودان

2

1

0

1

1

3

-2

3

4

غينيا الاستوائية

2

0

0

2

1

3

2-

0

المجموعة السادسة:

الفرق

لعب

فاز

تعادل

خسارة

له

عليه

+/-

النقاط

1

كوت ديفوار

2

1

1

0

2

1

1

4

2

الكاميرون

2

1

1

0

2

1

1

4

3

موزمبيق

2

1

0

1

3

3

0

3

4

الجابون

2

0

0

2

2

4

2-

0
