أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة

الإثنين، 29 ديسمبر 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أمم إفريقيا 2025

تنطلق اليوم الاثنين مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب.

وستفتتح المجموعة الثانية مباريات الجولة الثالثة بداية من أنجولا أمام مصر وزيمبابوي ضد جنوب إفريقيا.

وجاءت المواعيد كالتالي:

الإثنين 29 ديسمبر

المجموعة الثانية - أنجولا × مصر - 6 مساء

المجموعة الثانية - زيمبابوي × جنوب إفريقيا - 6 مساء

المجموعة الأولى - جزر القمر × مالي - 9 مساء

المجموعة الأولى - زامبيا × المغرب - 9 مساء

الثلاثاء 30 ديسمبر

المجموعة الثالثة - تنزانيا × تونس - 6 مساء

المجموعة الثالثة - أوغندا × نيجيريا - 6 مساء

المجموعة الرابعة - بنين × السنغال - 9 مساء

المجموعة الرابعة - بوتسوانا × الكونغو الديمقراطية - 9 مساء

الأربعاء 31 ديسمبر

المجموعة الخامسة - غينيا الاستوائية × الجزائر - 6 مساء

المجموعة الخامسة - السودان × بوركينا فاسو - 6 مساء

المجموعة السادسة - الجابون × كوت ديفوار - 9 مساء

المجموعة السادسة - موزمبيق × الكاميرون - 9 مساء

*جميع المباريات بتوقيت مصر.

