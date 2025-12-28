مباراة الأهداف الملغية لـ ريتشارليسون.. توتنام يعود للانتصارات من بوابة كريستال بالاس

حقق توتنام الفوز على كريستال بالاس بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سيلهارست بالجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف توتنام الوحيد في المباراة أرشي جراي.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 25 في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت تسجيل ريتشارليسون لهدفين ولكنهما ألغيا بسبب وجود حالة تسلل.

جراي سجل هدف توتنام في الدقيقة الـ 42 برأسية مستغلا تمريرة أخرى بالرأس من ريتشارليسون.

وأصبح جراي أصغر لاعب يسجل لتوتنام في الدوري الإنجليزي بعمر 19 عاما و291 يوما منذ ديلي ألي الذي سجل في يناير 2016 عندما كان عمره 19 عاما و287 يوما.

وحقق توتنام الفوز في الدوري بعد الخسارة في آخر مباراتين.

وسيلعب توتنام مباراته المقبلة ضد برينتفورد يوم الخميس 1 يناير، بينما يلتقي كريستال بالاس مع فولام بنفس اليوم.

