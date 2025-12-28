أمم إفريقيا - صلاح محسن: نأمل أن تكون البطولة من نصيبنا
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 20:03
كتب : FilGoal
أبدى صلاح محسن مهاجم منتخب مصر رغبته في فوز الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
وقال صلاح محسن في تصريحات بمنطقة الإعلاميين عقب نهاية مران منتخب مصر: "نأمل أن تكون البطولة من نصيبنا".
وأضاف "نحن 28 لاعبا وأنتظر فرصتي وأهم شيء الروح وكلنا واحد، والأهم أن نفوز بالبطولة".
وأتم تصريحاته "كل المنافسين متقاربين في المستوى، ونحترم كل المنتخبات ونحن منتخب مصر، نركز في كل المباريات".
ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا في ختام دور المجموعات له غدا الإثنين.
وفاز منتخب مصر على كل من زميبابوي وجنوب إفريقيا.
