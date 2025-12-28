يواصل التوهج.. هويولوند يقود نابولي للفوز على كريمونيزي بثنائية

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 18:28

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - نابولي

قاد راسموس هويلوند لاعب نابولي فريقه للفوز على منافسه كريمونيزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل هويلوند ثنائية فريق الجنوب.

وتمكن اللاعب الدنماركي من تسجيل 6 أهداف خلال 12 في بطولة الدوري وهذا أكثر مما سجله مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، إذ أحرز 4 أهداف في 32 مباراة.

أخبار متعلقة:
تقرير: تعقيدات مالية تجمد مفاوضات نابولي لضم ماينو من مانشستر يونايتد بطولة نيريس.. نابولي يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب بولونيا تغريم أليجري 10 آلاف يورو بعد سبّ مدير نابولي المنطق انتصر.. بولونيا يقصي إنتر من السوبر ويضرب موعدا مع نابولي في النهائي

وأصبح هويلوند هداف فريقه في الدوري بـ 6 أهداف.

وافتتح هويلوند التسجيل في الدقيقة 13 ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة 45 من صناعة سكوت مكتوميناي.

وبذلك أنهى نابولي عام 2025 الميلادي بالتتويج ببطولتي الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي للنقطة 34 في المركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو.

بينما تجمد رصيد كريمونيزي عند النقطة 21 في المركز الـ 12.

راسموس هويلوند نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه بـ سيدني سويني كالفرت لوين يسجل للمباراة السابعة على التوالي في تعادل ليدز مع سندرلاند ليكيب: إقالة مدرب محمد عبد المنعم صدارة مؤقتة.. نكونكو يسجل ثنائية في فوز ميلان على هيلاس فيرونا بثلاثية سبورت: المقابل المالي يعرقل صفقة انضمام آكي إلى برشلونة يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل أوناي إيمري: أستون فيلا لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
مباراة الأهداف الملغية لـ ريتشارليسون.. توتنام يعود للانتصارات من بوابة كريستال بالاس 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مدرب السودان: طموحنا الفوز باللقب وليس مجرد تحقيق انتصار واحد 16 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: هذا ما أوضحته لحكم مباراة جنوب إفريقيا 39 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – منتخب مصر يختتم استعداده لمواجهة أنجولا 40 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – محرز ينفرد بوصافة قائمة الهدافين التاريخيين لـ الجزائر 57 دقيقة | أمم إفريقيا
مدرب بلدية المحلة: لم نقصر ضد الزمالك.. والأهم هو دوري المحترفين 57 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – محمد صبحي: نشكر الجمهور المغربي وننتظره في المباريات المقبلة ساعة | أمم إفريقيا
مصدر من لجنة حكام كأس العرب: ادعاءات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر مضللة ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520113/يواصل-التوهج-هويولوند-يقود-نابولي-للفوز-على-كريمونيزي-بثنائية