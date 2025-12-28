يواصل التوهج.. هويولوند يقود نابولي للفوز على كريمونيزي بثنائية

قاد راسموس هويلوند لاعب نابولي فريقه للفوز على منافسه كريمونيزي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل هويلوند ثنائية فريق الجنوب.

وتمكن اللاعب الدنماركي من تسجيل 6 أهداف خلال 12 في بطولة الدوري وهذا أكثر مما سجله مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، إذ أحرز 4 أهداف في 32 مباراة.

وأصبح هويلوند هداف فريقه في الدوري بـ 6 أهداف.

وافتتح هويلوند التسجيل في الدقيقة 13 ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة 45 من صناعة سكوت مكتوميناي.

وبذلك أنهى نابولي عام 2025 الميلادي بالتتويج ببطولتي الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي للنقطة 34 في المركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو.

بينما تجمد رصيد كريمونيزي عند النقطة 21 في المركز الـ 12.

