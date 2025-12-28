كالفرت لوين يسجل للمباراة السابعة على التوالي في تعادل ليدز مع سندرلاند

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

دومينيك كالفرت لوين

واصل دومينيك كالفرت لوين مهاجم ليدز يونايتد تألقه في الدوري الإنجليزي بعدما سجل للمباراة السابعة على التوالي.

وتعادل ليدز مع سندرلاند بهدف لمثله، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليدز رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ16، بينما وصل سندرلاند إلى النقطة 28 في المركز السابع.

تقدم سندرلاند في الدقيقة 28 عن طريق سيمون أدينجرا، قبل أن يسجل كالفرت لوين هدف التعادل في الدقيقة 47.

وبذلك يكون كالفرت لوين سجل هدفه الثامن في المباراة السابعة على التوالي.

وسجل كالفرت لوين أمام كل من مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وبرينتفورد وكريستال بالاس.

وبشكل عام وصل المهاجم الإنجليزي لهدفه رقم 8 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

