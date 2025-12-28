كالفرت لوين يسجل للمباراة السابعة على التوالي في تعادل ليدز مع سندرلاند
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 18:16
كتب : FilGoal
واصل دومينيك كالفرت لوين مهاجم ليدز يونايتد تألقه في الدوري الإنجليزي بعدما سجل للمباراة السابعة على التوالي.
دومينيك كالفيرت ليوين
النادي : ليدز يونايتد
وتعادل ليدز مع سندرلاند بهدف لمثله، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.
ورفع ليدز رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ16، بينما وصل سندرلاند إلى النقطة 28 في المركز السابع.
تقدم سندرلاند في الدقيقة 28 عن طريق سيمون أدينجرا، قبل أن يسجل كالفرت لوين هدف التعادل في الدقيقة 47.
وبذلك يكون كالفرت لوين سجل هدفه الثامن في المباراة السابعة على التوالي.
وسجل كالفرت لوين أمام كل من مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وبرينتفورد وكريستال بالاس.
وبشكل عام وصل المهاجم الإنجليزي لهدفه رقم 8 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com
نرشح لكم
سبورت: المقابل المالي يعرقل صفقة انضمام آكي إلى برشلونة يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل أوناي إيمري: أستون فيلا لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي أرتيتا: فارق النتيجة كان يجب أن يكون أكثر مع برايتون ماريسكا: لعبنا بشكل جيد أمام أستون فيلا وتغير كل شيء فجأة أوديجارد: يجب أن نكون قادرين على الفوز بكل الطرق فيرتز: سعيد بأول أهدافي مع ليفربول.. وبدأت التعود على الدوري الإنجليزي