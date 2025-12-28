الزمالك يكشف طبيعة إصابتي محمود جهاد وإيشو

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 17:40

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - محمود جهاد

كشف الجهاز الطبي للزمالك عن تفاصيل إصابة محمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" في مباراة بلدية المحلة.

وفاز الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ32 لكأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا في دور الـ16.

وأكد الجهاز الطبي عبر المركز الإعلامي للنادي أن محمود جهاد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في حين تعرض إيشو لإصابة في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.

وبات الزمالك آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر، ليواجه سيراميكا كليوباترا.

وخاض الزمالك المباراة في ظل غياب عدة لاعبين دوليين للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية وهم حسام عبد المجيد وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد صبحي ومحمد إسماعيل.

وشيكو بانزا مع منتخب أنجولا، وسيف الدين الجزيري منتخب تونس.

