أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: نعرف زيمبابوي جيدا بسبب مواجهتنا الكثيرة مؤخرا

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 17:28

كتب : FilGoal

هوجو بروس - جنوب إفريقيا

يتوقع هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا خوض مباراة صعبة عندما يواجه منتخب زيمبابوي، في لقاء حاسم ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا يوم الاثنين.

ويخوض الجاران مواجهة يُتوقع أن تحدد هوية صاحب المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب مصر المتصدر.

وقال بروس في مؤتمر صحفي: "ليست هذه المرة الأولى التي نلعب فيها أمام زيمبابوي خلال السنوات الـ4 التي عملت فيها مدربًا لجنوب إفريقيا".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – محمود عاشور حكما للفيديو لمباراة مالي وجزر القمر أمم إفريقيا - مؤتمر حكيمي: سنظهر بشكل أفضل أمام زامبيا.. وقرار مشاركتي في يد الركراكي لدغة الأفاعي أمم إفريقيا - مؤتمر الركراكي: لا أحد يمكنه الاستغناء عن حكيمي أو صلاح أو ماني

وأضاف "واجهناهم ضمن مجموعتنا في تصفيات كأس العالم. لذلك نحن نعرفهم جيدًا".

وأكمل "إنهم يعرفوننا جيدًا أيضًا، ويرغبون في الفوز علينا، وقد شعرنا بذلك في المواجهات السابقة".

ورغم أنهما التقيا في العديد من المناسبات خلال السنوات الماضية، فإن هذه المواجهة ستكون الأولى بينهما في تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وأتم المدرب البلجيكي "ستكون المباراة صعبة للغاية، وعلينا أن نصل إلى أفضل مستوياتنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وكان منتخب الأولاد قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على أنجولا بنتيجة 2-1 قبل أسبوع.

قبل أن يتعرض للخسارة أمام منتخب مصر بهدف دون رد في أجادير.

كأس أمم إفريقيا هوجو بروس زيمبابوي جنوب إفريقيا مصر أنجولا
نرشح لكم
أمم إفريقيا – مازة: الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة نهاية العقدة مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (1)-(0) الكاميرون.. جوووووووووووووووول ديالو أمم إفريقيا - مدرب غينيا الاستوائية: صنعنا فرصا لكننا لم نستغلها ونتقبل النتيجة تشكيل أمم إفريقيا - ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. ومبومو أساسي مع الكاميرون أمم إفريقيا - مدرب السودان: طموحنا الفوز باللقب وليس مجرد تحقيق انتصار واحد
أخر الأخبار
أمم إفريقيا – مازة: الفوز على بوركينا فاسو أهم من الجوائز الفردية 17 دقيقة | أمم إفريقيا
رونالدو: سأصل لهدفي الـ 1000 إن شاء الله 27 دقيقة | سعودي في الجول
كونتي: نابولي غير جاهز ليكون قوة مهمينة على إيطاليا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق ساعة | أمم إفريقيا
تتويج رونالدو ويامال وبوجبا.. الكشف عن جوائز الأفضل في العالم من جلوب سوكر ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - تقرير تونسي: إصابة بن رمضان في الركبة وتحديد مدة الراحة ساعة | أمم إفريقيا
نهاية العقدة ساعة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (1)-(0) الكاميرون.. جوووووووووووووووول ديالو ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 4 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة
/articles/520107/أمم-إفريقيا-مؤتمر-هوجو-بروس-نعرف-زيمبابوي-جيدا-بسبب-مواجهتنا-الكثيرة-مؤخرا