أمم إفريقيا - مؤتمر هوجو بروس: نعرف زيمبابوي جيدا بسبب مواجهتنا الكثيرة مؤخرا

يتوقع هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا خوض مباراة صعبة عندما يواجه منتخب زيمبابوي، في لقاء حاسم ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا يوم الاثنين.

ويخوض الجاران مواجهة يُتوقع أن تحدد هوية صاحب المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب مصر المتصدر.

وقال بروس في مؤتمر صحفي: "ليست هذه المرة الأولى التي نلعب فيها أمام زيمبابوي خلال السنوات الـ4 التي عملت فيها مدربًا لجنوب إفريقيا".

وأضاف "واجهناهم ضمن مجموعتنا في تصفيات كأس العالم. لذلك نحن نعرفهم جيدًا".

وأكمل "إنهم يعرفوننا جيدًا أيضًا، ويرغبون في الفوز علينا، وقد شعرنا بذلك في المواجهات السابقة".

ورغم أنهما التقيا في العديد من المناسبات خلال السنوات الماضية، فإن هذه المواجهة ستكون الأولى بينهما في تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وأتم المدرب البلجيكي "ستكون المباراة صعبة للغاية، وعلينا أن نصل إلى أفضل مستوياتنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وكان منتخب الأولاد قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على أنجولا بنتيجة 2-1 قبل أسبوع.

قبل أن يتعرض للخسارة أمام منتخب مصر بهدف دون رد في أجادير.