انتهت كأس مصر - الزمالك (1)-(0) بلدية المحلة.. الأبيض إلى ثمن النهائي
الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 14:18
كتب : FilGoal
يواجه الزمالك فريق بلدية المحلة ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر والتي تقام على استاد المقاولون العرب.
--------------------
--------------------
نهاية المباراة
ق82 أنس وائل يهدر فرصة قتل المباراة وتسديدته تتحول لركنية
ق56 التعادل يضيع بغرابة شديدة
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46 جووووول ناصر منسي يتقدم
ق41 إصابة بيزيرا
ق30 سيطرة دون خطورة
ق7 عواد يمنع الأول ويتصدى لتسديدة لفليكس
انطلاق المباراة
