أمم إفريقيا - كاف يوضح سبب الشكل الجديد لجائزة رجل المباراة بالنسخة الجارية

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

جائزة رجل مباراة أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الشكل الجديد لجائزة رجل المباراة خلال منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وأشار "كاف" عبر موقعه الرسمي أن الجائزة تأتي في خطوة تعكس رمزية البطولة وقيمة التميز الفردي داخل القارة.

وقدّم كاف جائزة رجل المباراة بتصميم جديد لأول مرة منذ سنوات، بعدما ظلت الجائزة دون تغيير لفترة طويلة.

وجاء تصميم الكأس مكونا من 24 شعاعا، يمثل كل شعاع منتخبا من المنتخبات الـ24 المشاركة في النهائيات، مع اختلاف المواد المستخدمة للدلالة على تنوع القارة.

بينما يرمز التداخل بينها إلى وحدة الشعوب الإفريقية عبر كرة القدم.

وتوسط الكأس رمز الوردة الدمشقية المرتبط بالمغرب، البلد المستضيف للبطولة، ليكون علامة بصرية واضحة على مكان إقامة المنافسات.

وتعكس الجائزة الجديدة توجها مختلفا من كاف للاحتفاء بالأداء الفردي، بما يتماشى مع التطور المتزايد لكرة القدم الإفريقية وحضورها العالمي.

ونال الثنائي عمر مرموش ومحمد الشناوي جائزة أفضل لاعب في مباراتي زيمبابوي وجنوب إفريقيا على الترتيب.

