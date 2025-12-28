يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا

الأحد، 28 ديسمبر 2025 - 01:26

كتب : FilGoal

بيير كالولو - يوفنتوس - بيزا

عاد يوفنتوس بانتصار ثمين خارج أرضه أمام بيزا بنتيجة 2-0 في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس مع لوتشيانو سباليتي المدير الفني الجديد 5 انتصارات في الدوري الإيطالي مقابل هزيمة وتعادلين.

وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة 73 عندما هز بيير كالولو الشباك ليسجل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 90+2 أضاف كينيان يلديز الهدف الثاني مؤكدا فوز السيدة العجوز.

وعادل التركي، الأسطورة أليساندرو ديلبيرو بتسجيل 15 هدفا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي قبل أن يتمم عامه الـ 21.

وارتقى يوفنتوس للمركز الثالث برصيد 32 نقطة بالتساوي مع ميلان وبفارق نقطة عن إنتر.

فيما ظل بيزا في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

ويفتتح يوفنتوس عام 2026 بمواجهة ليتشي على ميدانه يوم السبت المقبل.

فيما يحل بيزا في نفس اليوم ضيفا على جنوى في ملعب لويجي فيراريس.

يوفنتوس بيزا الدوري الإيطالي
