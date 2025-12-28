واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل

يرى أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا أنه لم يلعب بالشكل الجيد رغم تسجيله هدفين في فوز فريقه على تشيلسي.

أولي واتكينز النادي : أستون فيلا أستون فيلا

وواصل أستون فيلا النتائج الرائعة له في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما فاز خارج ملعبه على تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة 18 من المسابقة.

ونجح أستون فيلا في تعطيل تشيلسي أحد منافسيه في مراكز الصدارة، بعدما وصل للنقطة 39 في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وقال واتكينز بعد المباراة لـ بي بي سي: "فوز مذهل، بالنسبة لي على المستوى الشخصي أن أدخل وأسجل هدفين فهذا شعور رائع، لكن أن نواصل هذه السلسلة ونأتي إلى هنا، وهو ملعب صعب، ونهزم تشيلسي فهذا أمر مذهل".

وأضاف "لم أكن في المستوى الذي أريده، لكن يمكنني استخدام هذا الأمر كنقطة انطلاق للدفع بقوة حتى نهاية الموسم".

وعن هدفه الثاني قال: "المدافع لم يكن يراقبني بإحكام، لذلك كانت رأسية شبه حرة. من الجيد أن أراها تطير إلى الزاوية".

وبسؤاله هل يستطيع أستون فيلا الفوز باللقب قال في ختام تصريحاته "أشعر أن الفرق قلقة منا، حتى لو لم نلعب أجمل كرة قدم أحيانًا. نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة ونركز على أنفسنا فقط. هناك الكثير من الحديث عنا والناس تسأل هل يمكننا الفوز باللقب، لكن الطريق ما زال طويلًا. نحن نركز فقط على المباراة القادمة".

وحقق أستون فيلا الانتصار الثامن على التوالي له في الدوري الإنجليزي، والفوز الـ12 من آخر 13 مباراة لعبها في البطولة، وكانت آخر خسارة له أمام ليفربول.

كذلك حقق أستون فيلا الفوز رقم 11 على التوالي له في الدوري والدوري الأوروبي معا.

وحقق أيضا 17 فوزا من آخر 19 مباراة لعبها في كافة البطولات.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com