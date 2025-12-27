أوناي إيمري: أستون فيلا لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي

رفض أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا أن يتم اعتبار فريقه من المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

واصل أستون فيلا النتائج الرائعة له في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما فاز خارج ملعبه على تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة 18 من المسابقة.

ونجح أستون فيلا في تعطيل تشيلسي أحد منافسيه في مراكز الصدارة، بعدما وصل للنقطة 39 في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وقال إيمري عقب المباراة لـ بي بي سي: "احتفظنا بنفس خطة اللعب التي كنا نلعب بها في الشوط الأول، لكن في الشوط الأول كانوا يلعبون بشكل رائع. كانوا مسيطرين ولم نستطع الحصول على الكرة بسهولة. كنا ندافع وندافع بشكل جيد. لم نستقبل ركنيات سوى واحدة وسجلوا منها. لكن كان علينا أن نكون متحمسين ونستمر في الصمود، وكنا نتحدث بعد الشوط الأول في غرفة الملابس."

وعن أداء أولي واتكينز قال: "كان في حالة تركيز جيدة، يحافظ على خطة اللعب كما خططنا ويؤدي مهامه وسجل بشكل رائع".

وعن فرصة اللحاق بمتصدر الدوري أرسنال في لقاء الفريقين المقبل قال: "نلعب ضد أرسنال وعقلنا أن ننافس بقوة. ولن نتحدث عن هدفنا في الدوري حتى الجولة 34 لأن هناك فرقًا تتنافس بقوة كبيرة للحصول على النقاط مثل ليفربول وتشيلسي وهم يواصلون المنافسة أكثر منا لنكون هناك".

وأضاف "بالطبع نحن نؤدي بشكل جيد جدًا، نحقق سلسلة انتصارات، وننافس بشكل رائع، وننافس بشكل رائع في الشوط الأول رغم صعوبة المباراة. لكن في الشوط الثاني، وكما هذا الموسم، نحن نتحسن تدريجيًا ونظل متواضعين."

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال هل ينافس أستون فيلا على لقب الدوري قائلا: "لا، 38 مباراة. إذا انتهى الدوري غدًا فالمباراة ضد أرسنال هي التي تنهي الدوري. لا يزال هناك 20 مباراة أخرى للعب."

وحقق أستون فيلا الانتصار الثامن على التوالي له في الدوري الإنجليزي، والفوز الـ12 من آخر 13 مباراة لعبها في البطولة، وكانت آخر خسارة له أمام ليفربول.

كذلك حقق أستون فيلا الفوز رقم 11 على التوالي له في الدوري والدوري الأوروبي معا.

وحقق أيضا 17 فوزا من آخر 19 مباراة لعبها في كافة البطولات.

