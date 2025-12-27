أوناي إيمري: أستون فيلا لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 23:04

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - أستون فيلا

رفض أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا أن يتم اعتبار فريقه من المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

واصل أستون فيلا النتائج الرائعة له في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما فاز خارج ملعبه على تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة 18 من المسابقة.

ونجح أستون فيلا في تعطيل تشيلسي أحد منافسيه في مراكز الصدارة، بعدما وصل للنقطة 39 في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أخبار متعلقة:
ماريسكا: لعبنا بشكل جيد أمام أستون فيلا وتغير كل شيء فجأة أرتيتا: فارق النتيجة كان يجب أن يكون أكثر مع برايتون

وقال إيمري عقب المباراة لـ بي بي سي: "احتفظنا بنفس خطة اللعب التي كنا نلعب بها في الشوط الأول، لكن في الشوط الأول كانوا يلعبون بشكل رائع. كانوا مسيطرين ولم نستطع الحصول على الكرة بسهولة. كنا ندافع وندافع بشكل جيد. لم نستقبل ركنيات سوى واحدة وسجلوا منها. لكن كان علينا أن نكون متحمسين ونستمر في الصمود، وكنا نتحدث بعد الشوط الأول في غرفة الملابس."

وعن أداء أولي واتكينز قال: "كان في حالة تركيز جيدة، يحافظ على خطة اللعب كما خططنا ويؤدي مهامه وسجل بشكل رائع".

وعن فرصة اللحاق بمتصدر الدوري أرسنال في لقاء الفريقين المقبل قال: "نلعب ضد أرسنال وعقلنا أن ننافس بقوة. ولن نتحدث عن هدفنا في الدوري حتى الجولة 34 لأن هناك فرقًا تتنافس بقوة كبيرة للحصول على النقاط مثل ليفربول وتشيلسي وهم يواصلون المنافسة أكثر منا لنكون هناك".

وأضاف "بالطبع نحن نؤدي بشكل جيد جدًا، نحقق سلسلة انتصارات، وننافس بشكل رائع، وننافس بشكل رائع في الشوط الأول رغم صعوبة المباراة. لكن في الشوط الثاني، وكما هذا الموسم، نحن نتحسن تدريجيًا ونظل متواضعين."

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال هل ينافس أستون فيلا على لقب الدوري قائلا: "لا، 38 مباراة. إذا انتهى الدوري غدًا فالمباراة ضد أرسنال هي التي تنهي الدوري. لا يزال هناك 20 مباراة أخرى للعب."

وحقق أستون فيلا الانتصار الثامن على التوالي له في الدوري الإنجليزي، والفوز الـ12 من آخر 13 مباراة لعبها في البطولة، وكانت آخر خسارة له أمام ليفربول.

كذلك حقق أستون فيلا الفوز رقم 11 على التوالي له في الدوري والدوري الأوروبي معا.

وحقق أيضا 17 فوزا من آخر 19 مباراة لعبها في كافة البطولات.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

أستون فيلا الدوري الإنجليزي أوناي إيمري
نرشح لكم
يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل أرتيتا: فارق النتيجة كان يجب أن يكون أكثر مع برايتون ماريسكا: لعبنا بشكل جيد أمام أستون فيلا وتغير كل شيء فجأة أوديجارد: يجب أن نكون قادرين على الفوز بكل الطرق فيرتز: سعيد بأول أهدافي مع ليفربول.. وبدأت التعود على الدوري الإنجليزي الثامن على التوالي.. أستون فيلا يُسقط تشيلسي ويواصل الضغط على أرسنال وسيتي سلوت: من الجيد أننا لم نتعادل مع ولفرهامبتون
أخر الأخبار
ساسي: خسرنا بسبب الاحترام الزائد.. وهذا هو الجانب الإيجابي 4 ساعة | أمم إفريقيا
يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - خبر في الجول.. حسام حسن يفضل الدفع برباعي جديد ضد أنجولا 5 ساعة | أمم إفريقيا
واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – الطرابلسي: خسرنا الثنائيات كثيرا ضد نيجيريا 5 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق 6 ساعة | أمم إفريقيا
تأثير لندن 6 ساعة | أمم إفريقيا
قائمة الزمالك - غياب كايد وعمرو ناصر ضد بلدية المحلة في كأس مصر 6 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520061/أوناي-إيمري-أستون-فيلا-لا-ينافس-على-لقب-الدوري-الإنجليزي