ماريسكا: لعبنا بشكل جيد أمام أستون فيلا وتغير كل شيء فجأة

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أن فريقه كان يلعب بشكل جيد أمام أستون فيلا وتقدم بهدف، قبل أن تنقلب الأمور ويخسر اللقاء.

ونجح أستون فيلا في تعطيل تشيلسي أحد منافسيه في مراكز الصدارة، بعدما وصل للنقطة 39 في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 29 في المركز الخامس.

وقال ماريسكا عقب المباراة لبي بي سي: "أعتقد أنه لمدة ساعة تقريبًا، وحتى استقبلنا الهدف، كنا مسيطرين على المباراة. كنا جيدين جدًا. للأسف بعد ذلك تغيّر اللقاء قليلًا. أعتقد أنه عندما سجلوا هدف التعادل كان يجب علينا أن نكون قد سجلنا هدفين أو ثلاثة."

وعن تأثير تبديلات أستون فيلا قال: "نعم، غيّرت الطريقة مرة أخرى، الشوط الأول وأول 15 دقيقة من الشوط الثاني كان يجب علينا أن نسجل خلالها المزيد من الأهداف".

وعن سبب استبدال كول بالمر قال: "أعتقد أنه كان يعمل بجهد كبير لكنه كان متعبًا قليلًا. بشكل عام قدم مباراة جيدة."

وأتم تصريحاته "إذا حللت الساعة الأولى من المباراة فلن تتحدث عن الخبرة، لكن بعد ذلك واجهنا صعوبة في هذا الجانب. التغييرات التي قاموا بها واتكينز، أونانا وسانشو حسّنتهم قليلًا."

وواصل أستون فيلا النتائج الرائعة له في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما فاز خارج ملعبه على تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة 18 من المسابقة.

تشيلسي أستون فيلا الدوري الإنجليزي ماريسكا
