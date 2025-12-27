أوديجارد: يجب أن نكون قادرين على الفوز بكل الطرق

شدد مارتن أوديجارد قائد أرسنال على أن فريقه يجب عليه أن يكون قادرا على تحقيق الفوز في مباريات الدوري الإنجليزي بكل الطرق.

وفاز أرسنال على برايتون بهدفين لهدف في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، ليواصل تصدر الترتيب.

وقال أوديجارد عبر سكاي سبورتس: "كانت مباراة صعبة في النهاية، لكن أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة. كنا مسيطرين منذ البداية، هم حصلوا على بعض الهجوم في الدقائق الأخيرة، لكننا حصدنا ثلاث نقاط مهمة".

وأضاف "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدًا وسيطرنا على المباراة، لكن كان يمكننا أن نقدم أفضل وألا نسمح لهم بالتسجيل بالطريقة التي حدثت. عندما سجلوا الهدف حصلوا استعادوا الثقة، لكننا دافعنا بشكل جيد."

وعن تسجيله للهدف قال: "كنت أنتظر هذا الهدف، عملت كثيرًا على إنهاء الهجمات في التدريبات، لذلك أنا سعيد".

وأتم تصريحاته "المباريات الأخيرة كانت متقاربة، لكن يجب أن تكون قادرًا على الفوز بطرق مختلفة. علينا أن نواصل العمل، نواصل البناء، ونواصل تحقيق الانتصارات".

وسجل مارتن أوديجارد وجورجينيو روتر لاعب برايتون بالخطأ في مرماه ثنائية أرسنال، بينما أحرز دييجو جوميز هدف برايتون.

وبهذا الفوز عاد أرسنال لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي سريعا بعد فوز غريمه مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست.

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة 42 بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

