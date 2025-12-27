فيرتز: سعيد بأول أهدافي مع ليفربول.. وبدأت التعود على الدوري الإنجليزي

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 21:48

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - ليفربول

عبر فلوريان فيرتز لاعب ليفربول عن سعادته بتسجيل أولى أهدافه مع الفريق الأحمر، وذلك أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

فلوريان فيرتز

النادي : ليفربول

وفاز ليفربول على ولفرهامبتون بهدفين لهدف في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 32 نقطة بفارق 10 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وقال فيرتز عبر بي بي سي: "كان شعورًا رائعًا بالنسبة لي أن أسجل أول هدف لي منذ انضمامي إلى النادي. في النهاية حصدنا الثلاث نقاط وأنا سعيد جدًا".

وأضاف "في البداية كانت كرة طويلة من ولفرهامبتون، ونجحنا في التعامل معها بشكل جيد مع هوجو إيكيتيكي وكنت آمل أن يراني، الجودة التي قدمها لي في التمريرة كانت مميزة، ليس أي لاعب يمكنه رؤية هذه التمريرة، وأنا ممتن له لأنه رآني ومنحني الفرصة اليوم".

وعن حياته منذ الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز: "أعرف أنه أقوى دوري في العالم، ويجب أن أعتاد على الالتحامات البدنية واللاعبين من حولي في وسط الملعب. في كل مباراة أشعر أنني أفضل قليلًا، وأريد الاستمرار على هذا النحو".

وعن اللعب دون عطلة فترة بداية العام الجديد قال: "هذا العام الأمر جميل، في العام الماضي كنت في عطلة شتوية أشاهد كرة القدم والدوري الإنجليزي، وأنا متأكد أن بعض زملائي السابقين كانوا يشاهدونني اليوم. استمتعت بالأمر اليوم، لكن أحيانًا أرغب في الحصول على قسط من الراحة".

وعن التحية الخاصة لديوجو جوتا: "بالطبع كان يومًا خاصًا لجوتا. لم أكن أعرفه شخصيًا، لكن الجميع كان يحدثني عنه ويقول إنه كان شخصًا طيبًا وإنسانًا رائعًا. أنا سعيد لأن النادي لا يزال يتذكره بهذا الشكل ويدعم عائلته. ما فعله النادي مع أطفاله كان أمرًا جميلًا جدًا، وأنا سعيد جدًا من أجلهم".

وعن تطور ليفربول في الفترة المقبلة: "أعتقد أننا بدأنا ندخل في الإيقاع الصحيح. المباريات الأخيرة كانت جيدة جدًا ونقدم مستوى أفضل. علينا أن نحاول تجنب وضع أنفسنا في مشاكل. من الجيد أن نصعد قليلًا في جدول الترتيب".

