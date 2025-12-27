الثامن على التوالي.. أستون فيلا يُسقط تشيلسي ويواصل الضغط على أرسنال وسيتي

واصل أستون فيلا النتائج الرائعة له في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما فاز خارج ملعبه على تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة 18 من المسابقة.

في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ونجح أستون فيلا في تعطيل تشيلسي أحد منافسيه في مراكز الصدارة، بعدما وصل للنقطة 39 في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 29 في المركز الخامس.

وحقق أستون فيلا الانتصار الثامن على التوالي له في الدوري الإنجليزي، والفوز الـ12 من آخر 13 مباراة لعبها في البطولة، وكانت آخر خسارة له أمام ليفربول.

كذلك حقق أستون فيلا الفوز رقم 11 على التوالي له في الدوري والدوري الأوروبي معا.

وحقق أيضا 17 فوزا من آخر 19 مباراة لعبها في كافة البطولات.

تقدم تشيلسي أولا عن طريق جواو بديرو في الدقيقة 39 بعد صناعة من رييس جيمس.

لكن أولي واتكينز سجل هدف التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 63 من انفراد بالمرمى.

وأضاف واتكينز الهدف الثاني له ولأستون فيلا بضربة رأسية بعد ركلة ركنية في الدقيقة 85.

ليعود أستون فيلا بانتصار مهم من ملعب ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي.

