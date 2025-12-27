الثامن على التوالي.. أستون فيلا يُسقط تشيلسي ويواصل الضغط على أرسنال وسيتي

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

أستون فيلا

واصل أستون فيلا النتائج الرائعة له في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما فاز خارج ملعبه على تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة 18 من المسابقة.

في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ونجح أستون فيلا في تعطيل تشيلسي أحد منافسيه في مراكز الصدارة، بعدما وصل للنقطة 39 في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أخبار متعلقة:
سلوت: من الجيد أننا لم نتعادل مع ولفرهامبتون كيفن شادي: كنت غاضبا بعد تسجيل هدفين حتى أحرزت هاتريك

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 29 في المركز الخامس.

وحقق أستون فيلا الانتصار الثامن على التوالي له في الدوري الإنجليزي، والفوز الـ12 من آخر 13 مباراة لعبها في البطولة، وكانت آخر خسارة له أمام ليفربول.

كذلك حقق أستون فيلا الفوز رقم 11 على التوالي له في الدوري والدوري الأوروبي معا.

وحقق أيضا 17 فوزا من آخر 19 مباراة لعبها في كافة البطولات.

تقدم تشيلسي أولا عن طريق جواو بديرو في الدقيقة 39 بعد صناعة من رييس جيمس.

لكن أولي واتكينز سجل هدف التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 63 من انفراد بالمرمى.

وأضاف واتكينز الهدف الثاني له ولأستون فيلا بضربة رأسية بعد ركلة ركنية في الدقيقة 85.

ليعود أستون فيلا بانتصار مهم من ملعب ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

تشيلسي الدوري الإنجليزي أستون فيلا
نرشح لكم
أوناي إيمري: أستون فيلا لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي أرتيتا: فارق النتيجة كان يجب أن يكون أكثر مع برايتون ماريسكا: لعبنا بشكل جيد أمام أستون فيلا وتغير كل شيء فجأة أوديجارد: يجب أن نكون قادرين على الفوز بكل الطرق فيرتز: سعيد بأول أهدافي مع ليفربول.. وبدأت التعود على الدوري الإنجليزي سلوت: من الجيد أننا لم نتعادل مع ولفرهامبتون كيفن شادي: كنت غاضبا بعد تسجيل هدفين حتى أحرزت هاتريك تعاون مع النيران الصديقة وعودة للصدارة.. أرسنال يسقط برايتون بصعوبة
أخر الأخبار
بعد الصافرة.. إصابة بن رمضان وخروجه من مباراة تونس 52 ثاتيه | أمم إفريقيا
أوناي إيمري: أستون فيلا لا ينافس على لقب الدوري الإنجليزي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: فارق النتيجة كان يجب أن يكون أكثر مع برايتون 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: لعبنا بشكل جيد أمام أستون فيلا وتغير كل شيء فجأة 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشارقة يحصد السوبر الإماراتي في إثارة الـ 5 أهداف أمام شباب الأهلي 34 دقيقة | الوطن العربي
أمم إفريقيا - ديسابر: تلك النوعية من المباريات تساعدنا على تحسين أسلوبنا 47 دقيقة | أمم إفريقيا
الدوري السعودي - رونالدو يقود النصر لرقم لم يحدث من قبل.. والاتحاد يفوز بالكلاسيكو على الشباب 51 دقيقة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - ماني: كان يجب أن نفوز.. والكونغو الديمقراطية استحقت نقطة ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق
/articles/520049/الثامن-على-التوالي-أستون-فيلا-ي-سقط-تشيلسي-ويواصل-الضغط-على-أرسنال-وسيتي