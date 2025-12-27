سلوت: من الجيد أننا لم نتعادل مع ولفرهامبتون

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 21:01

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن رضاه بفوز فريقه على ولفرهامبتون في الدوري بعدما سجل الولفز هدف تقليص الفارق.

وفاز ليفربول على ولفرهامبتون بهدفين لهدف في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 32 نقطة بفارق 10 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وقال سلوت عقب المباراة لبي بي سي: "لفترة طويلة، وحتى أصبحت النتيجة 2-1، كانت المباراة تسير بالطريقة التي أردتها. لكن بعد ذلك استقبلنا هدفًا، وليست المرة الأولى من كرة ثابتة. الإيجابي في الأمر أنه في معظم فترات الموسم، عندما كنا نستقبل هدفًا من كرة ثابتة كنا نخسر المباراة، لكن في آخر مباراتين نجحنا في الفوز".

وأضاف "نحن ندرك أيضًا أننا بحاجة للتحسن في هذا الجانب، هذا أمر واضح ولا جدال فيه".

وعن هدف وأداء فلوريان فيرتز قال: "من الجيد له أن يسجل هدفه الأول. لقد كان مهمًا جدًا لنا طوال الموسم. لكن كرة القدم تعتمد على النتائج، وغالبًا ما يتم الحكم عليك من خلال النتائج أو الأهداف والتمريرات الحاسمة. أعتقد أنه قدّم أكثر بكثير من مجرد الهدف الذي سجله، وكان لاعبًا مميزًا لنا في العديد من فترات المباراة".

وعن التحية الخاصة لديوجو جوتا وأندريه سيلفا قال: "كان أمرًا خاصًا. منذ وقوع المأساة وحتى الآن، شاهدت الكثير من اللحظات المؤثرة، سواء من الجماهير التي تذكرته أو من لاعبينا الذين تصرفوا بشكل مذهل في هذه الظروف".

وأتم تصريحاته "ليس فقط جماهيرنا، بل جماهير الفرق الضيفة أيضًا أظهرت الاحترام الذي يستحقه كل من ديوجو وشقيقه. كان مشهدًا مؤثرًا رؤية أطفاله وهم يشاركون كحاملي للتميمة، ومدى التأثر قبل المباراة، ثم في الدقيقة العشرين".

