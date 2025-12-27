انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (1)-(2) أستون فيلا.. فوز جديد لكتيبة إيمري

أستون فيلا

نهاية المباراة بفوز أستون فيلا

ق 85: جوووول واتكينز والثاني

ق 63: جووووول واتكينز والتعادل

ق 55: مارتينيز يتألق أمام جيمس

ق 47: مطالبات بركلة جزاء لتشيلسي بداعي لمس الكرة ليد إيان ماتسين

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 39: جووول جواو بيدرو يسجل من صناعة ريس جيمس هدف تقدم تشيلسي

ق 3: تسديدة من بالمر تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة

أستون فيلا تشيلسي الدوري الإنجليزي
