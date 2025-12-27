انتهت الدوري الإنجليزي – تشيلسي (1)-(2) أستون فيلا.. فوز جديد لكتيبة إيمري
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 19:08
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلشي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.
ــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز أستون فيلا
ق 85: جوووول واتكينز والثاني
ق 63: جووووول واتكينز والتعادل
ق 55: مارتينيز يتألق أمام جيمس
ق 47: مطالبات بركلة جزاء لتشيلسي بداعي لمس الكرة ليد إيان ماتسين
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 39: جووول جواو بيدرو يسجل من صناعة ريس جيمس هدف تقدم تشيلسي
ق 3: تسديدة من بالمر تمر بجوار القائم
انطلاق المباراة
