في حضور أبناء جوتا.. فيرتز ينهي صيامه التهديفي في فوز ليفربول على ولفرهامبتون

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 18:54

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - ليفربول

حقق ليفربول الفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي في لقاء أقيم على ملعب أنفيلد.

سجل ريان جرافنبيرخ وفلوريان فيرتز هدفا ليفربول فيما سجل سانتياجو بوينو هدف ولفرهامبتون الوحيد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 32 نقطة بفارق 10 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يتذيل ولفرهامبتون الترتيب برصيد نقطتين ومتكبدا الخسارة الـ 12 على التوالي في جميع المسابقات.

قبل بداية اللقاء دخل أبناء الراحل ديوجو جوتا لأرض الملعب رفقة القائد فيرجيل فان دايك وسط تصفيق جماهير ملعب أنفيلد، علما بأن جوتا سبق ولعب لكلا الفريقين.

التشكيل

بدأ فيديريكو كييزا أساسيا لأول مرة هذا الموسم لتعويض غياب صلاح مع منتخب مصر وإيقاف سوبوسلاي بسبب تراكم البطاقات.

وعاد جيريمي فريمبونج لقيادة مركز الظهير الأيمن للريدز.

Image

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا بعض الشيء، وفي الدقيقة 12 حاول ريان جرافنبيرخ بتسديدة ارتطمت بالدفاع.

وتصدى أليسون لتسديدة ماني لاعب ولفرهامبتون في الدقيقة 18.

حاول لاعبو ليفربول الضغط أكثر للتقدم قبل نهاية الشوط الأول، وتحقق لهم ما أرادوا.

في الدقيقة 42 توغل فريمبونج وأرسل عرضية أرضية أودعها مواطنه الهولندي جرافنبيرخ في الشباك بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

وبعد دقيقتين فقط مرر هوجو إيكيتيكي بينية أرضية لفلوريان فيرتز الذي انفرد وسدد مسجلا أول أهدافه مع ليفربول بعد 24 مباراة.

شوط أول انتهى بثنائية الريدز.

وفي الدقيقة 52 قلص سانتياجو بوينو الفارق مستغلا كرة ارتدت من أليسون بيكر بعد تصديه لرأسية.

وأجرى أرني سلوت أول تغيير بمشاركة كونور برادلي بدلا من كييزا في الدقيقة 62.

وحاول الذئاب العودة في اللقاء لكن ظل ليفربول مستحوذا دون تهديد خطورة محققة على مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 86 شارك كودي جاكبو بدلا من إيكيتيكي بعد تعافيه من الإصابة في محاولة لتنشيط هجوم الريدز.

وأتم سلوت تغييرات بمشاركة تيري نيوني بدلا من فيرتز في الدقيقة 90+2، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول.

