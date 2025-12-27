إيقاف محمد حسن وسيف جعفر.. عقوبات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 17:07
كتب : محمد جمال
أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ كأس عاصمة مصر 2025-2026.
وجاءت العقوبات على النحو التالي:
مباراة الجونة والبنك الأهلي:
توقيع غرامة مالية على فريق الجونة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة
مباراة الزمالك وسموحة:
إيقاف سيف جعفر، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
مباراة بيراميدز والإسماعيلي:
إيقاف محمد حسن لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.
