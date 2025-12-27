إيقاف محمد حسن وسيف جعفر.. عقوبات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر

أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ كأس عاصمة مصر 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الجونة والبنك الأهلي:

توقيع غرامة مالية على فريق الجونة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة

مباراة الزمالك وسموحة:

إيقاف سيف جعفر، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي:

إيقاف محمد حسن لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.