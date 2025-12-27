انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) ولفرهامبتون.. فوز الريدز

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - ليفربول - ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد ولفرهامبتون.

ويلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

--

انتهت

ق 51: جووول تقليص الفارق لولفرهامبتون عن طريق سانتياجو بوينو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووول فيرتز يسجل الأول له مع ليفربول والثاني في اللقاء للريدز بعد بينية إيكيتيكي

ق 41: جووول أوووول جرافنبيرخ يحول عرضية فريمبونج في الشباك

ق 37: تسديدة كيركيز تعلو العارضة بغرابة

ق 15: إصابة أودوكور لاعب ولفرهامبتون

بداية اللقاء

ليفربول ولفرهامبتون الدوري الإنجلي
