انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(1) ولفرهامبتون.. فوز الريدز
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 16:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد ولفرهامبتون.
ويلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
--
انتهت
ق 51: جووول تقليص الفارق لولفرهامبتون عن طريق سانتياجو بوينو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: جووول فيرتز يسجل الأول له مع ليفربول والثاني في اللقاء للريدز بعد بينية إيكيتيكي
ق 41: جووول أوووول جرافنبيرخ يحول عرضية فريمبونج في الشباك
ق 37: تسديدة كيركيز تعلو العارضة بغرابة
ق 15: إصابة أودوكور لاعب ولفرهامبتون
بداية اللقاء
