انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) برايتون
السبت، 27 ديسمبر 2025 - 16:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد برايتون في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
انتهت
ق 75: تسديدة مقوسة من يانكوبا مينتي تصدى لها رايا ببراعة.
ق 64: جوووووووول دييجو جوميز بعد متابعة تسديدة ارتطمت في القائم.
ق 52: جوووووووووول من جيورجينيو روتر ذاتيا بعد عرضية من ديكلان رايس من ركلة ركنية.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+1: إنذار على بارت فيربروخن حارس برايتون بعد التدخل على فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال.
ق 15: جووووووول مارتن أوديجارد بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من صناعة بوكايو ساكا.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
