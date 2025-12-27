انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) برايتون

السبت، 27 ديسمبر 2025 - 16:48

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - فيكتور جيوكيريس - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أرسنال ضد برايتون في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت

ق 75: تسديدة مقوسة من يانكوبا مينتي تصدى لها رايا ببراعة.

ق 64: جوووووووول دييجو جوميز بعد متابعة تسديدة ارتطمت في القائم.

ق 52: جوووووووووول من جيورجينيو روتر ذاتيا بعد عرضية من ديكلان رايس من ركلة ركنية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: إنذار على بارت فيربروخن حارس برايتون بعد التدخل على فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال.

ق 15: جووووووول مارتن أوديجارد بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من صناعة بوكايو ساكا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أرسنال برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز
