بهدف متأخر.. مانشستر سيتي يفوز على نوتنجهام ويتصدر الدوري مؤقتا

حقق مانشستر سيتي الفوز على نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 40 نقطة ليتصدر الدوري بشكل مؤقت بفارق نقطة عن أرسنال الذي سيلعب بعد قليل ضد برايتون، بينما توقف رصيد نوتنجهام عند 18 نقطة في المركز الـ17.

سجل ثنائية مانشستر سيتي في المباراة كل من تيجاني ريندرز وريان شرقي، بينما أحرز أوماري هاتشينسون هدف نوتنجهام.

أحداث المباراة

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم سيطرة مانشستر سيتي على مجرياته، ولكن دون خطورة كبيرة.

وفي الشوط الثاني تقدم مانشستر سيتي مبكرًا بالهدف الأول عن طريق ريندرز مستغلًا تمريرة من شرقي لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وبعد الهدف مباشرة كاد أن يسجل شرقي الهدف الثاني بتسديدة قوية تصدى لها الحارس.

وتعادل هاتشينسون لنوتنجهام في الدقيقة 54 مستغلًا عرضية من إجور جيسوس ليضع الكرة مباشرة في الشباك.

وتألق دوناروما ومنع الهدف الثاني لنوتنجهام بتسديدة قوية في الدقيقة 65.

وسجل شرقي هدف الفوز بتسديدة قوية بعد تمريرة بالرأس من يوشكو جفارديول ليضع فريقه في النهائي مباشرة.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد سندرلاند يوم 1 يناير المقبل، بينما يلتقي نوتنجهام مع إيفرتون يوم 30 ديسمبر.

